ΧΑ:-Οι-1987-μονάδες-συνεχίζουν-να-αποτελούν-την-πλησιέστερη-στήριξη

Άνοδο κατά 0,13% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2034,46 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 165,3 εκ. ευρώ

Οι αγοραστές ξεκίνησαν με θετική διάθεσης με οδηγό τράπεζες και άλλα blue chips και στις 12.30 μ.μ. περίπου οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας στις 2053 μονάδες. Όμως, η συνέχεια ανήκε στους πωλητές που με ρευστοποιήσεις στη δεικτοβαρή ΕΕΕ κυρίως οδήγησαν το ΓΔ σε πτωτική πορεία με συνέπεια ως τις δημοπρασίες να εξανεμιστεί το σύνολο σχεδόν των κερδών. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 3,416%, με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα (πτωτικά ο DAX, ανοδικά ο CAC). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,62%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,91%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-0,85%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,33%), η ΕΛΧΑ (+1,19%), η Optima (+3,41%), η Κύπρου (+2,76%), η Metlen (+1,99%) αλλά και η Crediabank (+3,16%), η ΕΧΑΕ (+3,42%), το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+4,08%) και η Intrakom (+0,99%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-3,03%), η Cenergy (-2,91%), η ΔΕΗ (-1,28%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,60%), η Aegean (-0,44%) και η Lamda (-0,38%).

Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 60 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση του ομολόγου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Καθώς δεν υπήρξε ουσιαστική αλλαγή στην τεχνική εικόνα της αγοράς, οι 1987 μονάδες του ΓΔ συνεχίζουν να αποτελούν, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, την πλησιέστερη στήριξη και οι 2055 την πλησιέστερη αντίσταση, ενώ ολοκληρώνεται σήμερα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών για το 1ο εξάμηνο.