Χρηματιστήριο: Ρεκόρ 15ετίας στη ρευστότητα, ισχυρή παρουσία ξένων και κεφαλαιοποίηση που… διπλασιάστηκε

Η εικόνα που βγαίνει από τα στοιχεία 2010–2025 είναι καθαρή: το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αλλάξει πίστα. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών το 2025 διαμορφώνεται στα €210,0 εκατ. – υψηλό 15ετίας και +51,4% σε σχέση με το 2024. Ο Γενικός Δείκτης κλείνει (31/12) στις 2.034,2 μονάδες, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της αγοράς φτάνει τα €123,5 δισ. (+23,6% σε ετήσια βάση). Πίσω από την άνοδο, ο συνδυασμός: επιστροφή ρευστότητας, σταθερά υψηλή συμμετοχή ξένων και καθαρές εισροές σε μετοχικά αμοιβαία.
Ρευστότητα: από την «ξηρασία» της δεκαετίας στα €210 εκατ. ημερησίως
Το 2010–2012 η αγορά συρρικνώθηκε βίαια· η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έπεσε από €139,4 εκατ. (2010) σε €51,9 εκατ. (2012). Έκτοτε, με σκαμπανεβάσματα, η καμπύλη γύρισε ανοδικά, για να κορυφωθεί το 2025. Στη δεκαπενταετία, η ρευστότητα αυξάνεται κατά 50,7% (2010→2025) με ετήσιο ρυθμό ~2,8%, αλλά το σημαντικότερο είναι η ισχυρή συσχέτιση με τον ΓΔ (συντελεστής ~0,87): όταν ανεβαίνει ο δείκτης, ανεβαίνουν και οι τζίροι — και το αντίστροφο. Με απλά λόγια: έχουμε αγορά που «δουλεύει», όχι τεχνητή ανάσα.
Πίνακας 1 – Top 5 χρόνια ρευστότητας (2010–2025)
|Έτος
|Μέση ημερήσια αξία (€ εκατ.)
|ΓΔ 31/12
|2025
|210,0
|2.034,2
|2010
|139,4
|1.413,9
|2024
|138,7
|1.469,7
|2014
|127,1
|826,2
|2023
|110,3
|1.293,1
Δείκτης: τριετία ανάκαμψης, δυνατή χρονιά το 2025
Στη δεκαπενταετία, ο ΓΔ από 1.413,9 (2010) πάει στις 2.034,2 (2025), +43,9% συνολικά (~2,5% CAGR). Οι καλύτερες χρονιές της περιόδου ήταν 2019 (+49,5%), 2023 (+39,1%) και 2025 (+38,4%), ενώ ο «πάτος» ήταν το 2011 (-51,9%).
Πίνακας 2 – Καλύτερες / χειρότερες χρονιές ΓΔ (μεταβολή %)
|Έτος
|Μεταβολή ΓΔ
|Έτος
|Μεταβολή ΓΔ
|2019
|+49,47%
|2011
|-51,88%
|2023
|+39,08%
|2010
|-35,62%
|2025
|+38,41%
|2014
|-28,94%
|2012
|+33,43%
|2013
|+28,06%
Το συμπέρασμα είναι τετράγωνο: οι ανοδικές χρονιές έρχονται πακέτο με τζίρους. Αυτό αυξάνει την «ποιότητα» της ανόδου, γιατί στηρίζεται σε πραγματικό ενδιαφέρον και όχι σε λεπτά βιβλία εντολών.
Ξένοι επενδυτές: σταθερά πυλώνας, με καθαρό θετικό ισοζύγιο
Οι ξένοι κατέχουν κατά μέσο όρο ~61,4% της κεφαλαιοποίησης την περίοδο 2010–2025 και ~54,3% των συναλλαγών. Το 2025 το μερίδιο στις συναλλαγές ανεβαίνει στο 61,1%, ενώ το μερίδιο στην κεφαλαιοποίηση αγγίζει 68,8% (ιστορικό υψηλό περιόδου παραμένει το 68,9% του 2019). Στο ισοζύγιο κεφαλαίων, η δεκαπενταετία γράφει καθαρές εισροές ~€5,45 δισ.: 12 θετικές χρονιές, 4 αρνητικές (με «-€1,09 δισ.» το 2010 και «-€0,63 δισ.» το 2020 ως τα χειρότερα).
Με άλλα λόγια: οι ξένοι δεν είναι περαστικοί. Είναι ο βασικός αγοραστής της αγοράς — και αυτή είναι και ευκαιρία και ρίσκο. Αν γυρίσει το διεθνές κλίμα, ο «μοχλός» δουλεύει και ανάποδα.
Κεφαλαιοποίηση: μεγάλη αναβάθμιση στο χρηματιστηριακό μέγεθος
Η μέση κεφαλαιοποίηση από €65,5 δισ. (2010) φτάνει σε €123,5 δισ. (2025) — +88,4% συνολικά (~4,3% ετήσιος ρυθμός). Πρόκειται για ουσιαστικό «πάχος» στην αγορά, που βοηθά στην προσέλκυση θεσμικών χαρτοφυλακίων με αυστηρά κριτήρια μεγέθους και free float.
Πίνακας 3 – 2010 vs 2025: συγκριτική «φωτογραφία»
|Δείκτης
|2010
|2025
|Μεταβολή
|Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών
|€139,4 εκ.
|€210,0 εκ.
|+50,7%
|ΓΔ 31/12
|1.413,9
|2.034,2
|+43,9%
|Μέση κεφαλαιοποίηση
|€65,5 δισ.
|€123,5 δισ.
|+88,4%
|Συμμετοχή ξένων στην κεφαλαιοποίηση
|50,4%
|68,8%
|+18,4μ.μ.
|Συμμετοχή ξένων στις συναλλαγές
|51,0%
|61,1%
|+10,1μ.μ.
2025 ανά μήνα: «χτίσιμο» όγκων και εισροών στο β’–γ’ τρίμηνο
Το 2025 δεν ήταν «μια και έξω». Οι τζίροι στήθηκαν μήνα-μήνα, με κορύφωση στο Μάρτιο (€259,8 εκ.) και υψηλά επίπεδα το Καλοκαίρι (Ιούλιος–Αύγουστος). Οι εισροές ξένων ήταν έντονα θετικές στο β’–γ’ τρίμηνο, με αιχμή τον Ιούλιο (~€71,4 εκ.) και τον Αύγουστο (~€34,0 εκ.).
Πίνακας 4 – 2025 YTD ανά μήνα (Ιαν–Σεπ)
|Μήνας
|Μ.η. αξία (€ εκ.)
|Εισροές ξένων (€ εκ.)
|Συμ. ξένων στην κεφ.
|Ιαν
|138,3
|6,49
|66,14%
|Φεβ
|171,5
|0,70
|65,78%
|Μαρ
|259,8
|11,38
|66,17%
|Απρ
|198,6
|-15,57
|68,07%
|Μάι
|213,3
|28,93
|68,69%
|Ιουν
|206,0
|25,00
|68,81%
|Ιουλ
|224,8
|71,39
|71,08%
|Αυγ
|251,5
|33,98
|68,83%
|Σεπ
|228,3
|—
|—
Σημ.: Σεπτέμβριος δεν έχει καταγεγραμμένο ποσό εισροών στο dataset.
Το μοτίβο είναι ξεκάθαρο: η άνοδος δεν «αγοράστηκε» σε έναν μήνα· χτίστηκε με συνεχή ενδιαφέρον και στήριξη από τα ξένα κεφάλαια. Ο Ιούλιος ξεχωρίζει και ως μήνας ρεκόρ συμμετοχής ξένων στην κεφαλαιοποίηση (71,1%), ένδειξη ότι μεγάλοι παίκτες αύξησαν βάρη.
Τι σημαίνει αυτό «στην πράξη»
- Βαθύτερη αγορά, μικρότερο market impact: Με €200–260 εκατ. μέσο τζίρο, οι εντολές μεγάλου μεγέθους «γράφουν» λιγότερο στην τιμή. Αυτό αυξάνει τη διάθεση των θεσμικών να δουλέψουν με Ελλάδα.
- Benchmarking που δουλεύει υπέρ του ΧΑ: Η συσχέτιση ρευστότητας–δείκτη σημαίνει ότι οι «flows» μπορούν να τραβήξουν τον ΓΔ παραπάνω, αρκεί να μην χαλάσει το μακροοικονομικό σκηνικό.
- Εξάρτηση από ξένους: Ναι, το ισοζύγιο 2010–2025 είναι +€5,45 δισ., αλλά το ρίσκο είναι προφανές: αν γυρίσει το risk appetite διεθνώς, η Ελλάδα —ως μικρή αγορά— «νιώθει» πρώτη τις εκροές. Το 2020 (-€625 εκ.) είναι υπενθύμιση.
- Αναβάθμιση κεφαλαιοποίησης: Τα €123,5 δισ. μέση κεφαλαιοποίηση ανοίγουν την πόρτα σε μεγαλύτερα mandates. Αυτό δεν είναι θεωρία· είναι κριτήριο εισόδου για θεσμικούς που μέχρι χθες απλώς… δεν κοίταζαν.
Η μεγάλη εικόνα της δεκαπενταετίας
Το ΧΑ πέρασε μέσα από ύφεση, ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών, capital controls και πανδημία. Παρ’ όλα αυτά, το 2025 εμφανίζεται ως η καλύτερη χρονιά της περιόδου σε ρευστότητα, με υψηλό δείκτη και σαφή επιστροφή εμπιστοσύνης. Το «ταβάνι» δεν το ορίζει μόνο το ταμπλό, αλλά και το μακρο περιβάλλον: επιτόκια, αξιολογήσεις, ρυθμοί ανάπτυξης, ιδιωτικοποιήσεις/placements. Όσο αυτά «γράφουν» θετικά, η αγορά έχει χώρο.
Το να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Ελλάδα παραμένει story των ξένων. Κι αυτό είναι καλό όσο οι καθαρές εισροές συνεχίζονται, οι τζίροι μένουν πάνω από €200 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση κρατά τα €120+ δισ. Αν χαθεί ένα από τα τρία, η ανοδική αφήγηση ραγίζει. Μέχρι νεωτέρας, όμως, τα νούμερα δείχνουν αγορά που ωριμάζει — και αυτό, για το ΧΑ, είναι ίσως το πιο σημαντικό κέρδος της δεκαπενταετίας.