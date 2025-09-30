Χτυπά-έργα-νέας-γενιάς-η-ΑΒΑΞ,-στόχος-για-τζίρο-800-εκατ.-ευρώ

Την πρόβλεψη για κύκλο εργασιών της τάξης των 800 εκατ. ευρώ και κερδών EBITDA της τάξης των 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025 επιβεβαίωσε εκ νέου η διοίκηση του ομίλου Άβαξ μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου και στο περιθώριο ενημέρωσης των αναλυτών.

Σε ερώτηση αναφορικά με το κατά πόσο τα υφιστάμενα περιθώρια κέρδους EBITDA (13,6% στο εξάμηνο) από τον τομέα της κατασκευής είναι διατηρήσιμα, η διοίκηση του ομίλου επανέλαβε πως ο μέσος όρος αναμένεται να διαμορφωθεί τα επόμενα τρίμηνα πέριξ του 10%, καθώς στην παρούσα φάση η κερδοφορία συγκυριακά αυξάνει, λόγω της σημαντικής συμμετοχής ενεργειακών έργων στο συνολικό μίγμα εσόδων του ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση τη διοίκηση του ομίλου επανέλαβε τον μεσοπρόθεσμο στόχο για κέρδη της τάξης των 150 εκατ. ευρώ το 2029, με το 40% να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα. Σημειωτέον, ότι με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, ο όμιλος αναμένει έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ έως το 2029 και συνολικά 900 εκατ. ευρώ έως τη λήξη τους.

Στον τομέα της κατασκευής το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται στα 2,8 δισ. ευρώ ενώ ο όμιλος διεκδικεί τόσο νέα έργα ΣΔΙΤ (όπως το οδικό έργο Γιαννιτσά – Έδεσσα, Αμφίπολη – Δράμα και το Θεαγένειο Νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη), όσο και σε νέες ευκαιρίες στον τομέα του real estate όπου αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο οικιστικών έργων με εμπορική αξία 70 εκατ. ευρώ, της ενέργειας όπου πρόσφατα κατέθεσε πρόταση στο πλαίσιο σχετική διαδικασίας του υπουργείου Ενέργειας για ανάπτυξη & σύνδεση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 50 MW στην Βοιωτία και λοιπών δραστηριοτήτων.

Η διοίκηση του ομίλου ανάφερε ότι μεγάλο μέρος των υπό εκτέλεση έργων είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επίτευξη τουλάχιστον του ίδιου επιπέδου τζίρου για τα επόμενα 2-3 έτη. Για τη διατήρηση του ανεκτέλεστου σε υψηλά επίπεδα, η διοίκηση του ομίλου υπογράμμισε ότι συμμετέχει σε όλους τους σημαντικούς διαγωνισμούς και στοχεύει σε ανάληψη νέων έργων που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο υφιστάμενο μερίδιο αγοράς της.

Τέλος κατόπιν σχετική ερώτησης, η διοίκηση του ομίλου ανάφερε ότι εξετάζει την έκδοση ομολόγου δίχως ωστόσο να υπάρχει σχετική απόφαση.