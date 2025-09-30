Όλες-«οι-φυλές-του-ΠΑΣΟΚ»-ζητούν-«συνέδριο…-ουσίας»

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο δρόμος προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για το οποίο αναζητείται ακόμα ημερομηνία βρίσκει το κόμμα σε μια περιδίνηση με κορυφαία στελέχη να θέτουν ζητήματα στρατηγικής, να ζητούν εξωστρέφεια και περισσότερη συλλογικότητα. Με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι πρόθεση της ηγεσίας είναι το Συνέδριο του κόμματος να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2025 ακόμα και στα τέλη Νοεμβρίου, έμπειροι παρατηρητές εκτιμούν ότι τα περιθώρια στενεύουν και τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο δρόμο προς το ανώτατο όργανο του κόμματος, καθιστούν δύσκολη την πραγματοποίησή του τόσο άμεσα. Άμεσα πάντως αναμένεται η ανακοίνωση των συμμετεχόντων στην Κ.Ο.Ε.Σ που εδώ και καιρό έχει Γραμματέα, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, όχι όμως και μέλη που θα τρέξουν τις διαδικασίες.

Η ανακοίνωση των ονομάτων φαίνεται πια ότι είναι θέμα ωρών, με πολλούς να ποντάρουν στο ότι ανάμεσα στα περίπου 20 μέλη θα υπάρχουν και τα ονόματα των υποψηφίων για την ηγεσία στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Το βέβαιο είναι ότι όλες οι «φυλές του ΠΑΣΟΚ» ζεσταίνουν τις μηχανές και ετοιμάζουν τη στρατηγική με την οποία θα κατέλθουν στο συνέδριο. Το θέμα των συνεργασιών είναι ένα από τα ζητήματα που αναμένεται ότι θα τεθεί, με τον Χάρη Δούκα ήδη να έχει ζητήσει συνεδριακή απόφαση για την απόρριψη κάθε ενδεχομένου συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και τους προεδρικούς να απαντούν ότι αυτό είναι ένα θέμα λήξαν που έχει ήδη απαντηθεί και αποκλειστεί σε κάθε τόνο από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Δεν αποκλείεται να τεθούν προς συζήτηση και καταστατικά θέματα του κόμματος. Το ενδεχόμενο συζήτησης για την αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου είναι μια φήμη που απασχόλησε πολύ τα πασοκικά πηγαδάκια στο παρελθόν και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει επανέλθει στο τραπέζι προς το παρόν, με έμπειρους στα πασοκικά δρώμενα πάντως να μην αποκλείουν το σενάριο ενόψει και του συνεδρίου και της προετοιμασίας των στρατοπέδων για τη διαδικασία.

Την ίδια ώρα το «ΠΑΣΟΚ ΠΑΝΤΟΥ» παίρνει σάρκα και οστά με κλιμάκια από βουλευτές και στελέχη του κόμματος να αλωνίζουν την Περιφέρεια για να ενημερώσουν τους πολίτες για το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Χίο επέμεινε στην ανάγκη για Πολιτική αλλαγή.

«Πιστεύω ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές, μπορεί να είναι χρόνος ανατροπής. Και να πάμε την πρώτη Κυριακή σε μια αλλαγή, η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα. Αυτό που συμβαίνει, είναι πραγματικά προσβλητικό και μπορεί να μας οδηγήσει και σε νέες περιπέτειες στο μέλλον. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που σέβεται τους πόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού».

Η στρατηγική Γερουλάνου ενόψει και του Συνεδρίου

Ο Παύλος Γερουλάνος που έβαλε στη δημόσια συζήτηση τη «βελόνα» των δημοσκοπήσεων που πρέπει να ξεκολλήσει φαίνεται αποφασισμένος να τοποθετείται και να απαντά όποτε χρειάζεται. Εξάλλου όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του «δεν είναι δουλειά των στελεχών να σιωπούν». Οι κινήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και εκ των διεκδικητών της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές ερμηνεύονται από αρκετούς ως τροχιοδεικτικές βολές προς την ηγεσία ενώ άλλα στελέχη εκτιμούν ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του είναι περισσότερο μια «παρακίνηση εξωστρέφειας». Ο Παύλος Γερουλάνος επιμένει σε κάθε εμφάνιση του ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παράθυρο ευκαιρίας ενώ έχει θέσει ως όριο το επόμενο δίμηνο για την επανεξέταση της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ.

«Εξαιρετικά εύφορο το εδάφους για το ΠΑΣΟΚ.Ο κόσμος Θέλει πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε στη ΔΕΘ με ένα πρόγραμμα.Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μας δίνει ευκαιρία να βγούμε προς τα έξω και αντί να είναι η συζήτηση γύρω από την ατζέντα της ΝΔ, να βάλουμε δική μας. Δεν είναι μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας αυτό.Το πολιτικό σύστημα αρχίζει είτε με δημοσκοπήσεις είτε με ένα αφήγημα να περιμένει από ανθρώπους που σήμερα δεν είναι στο πολιτικό σκηνικό. Άρα για εμάς το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε να βγούμε έξω είναι εξαιρετικά κρίσιμο», προειδοποίησε εκ νέου σε συνέντευξή του στο Mega.

Πάντως, οι πληροφορίες επιμένουν ότι στο Συνέδριο του κόμματος θα υπενθυμίσει το πρόγραμμα του με το οποίο κατήλθε ως υποψήφιος.

Οι προεδρικοί πέρασαν στην αντεπίθεση

Πάντως, οι τοποθετήσεις Γερουλάνου, Δούκα αλλά και της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς είπε «Να μη γίνουμε Καρυστιανού ούτε Κωνσταντοπουλου», ενώ -όπως διευκρίνισε σε συνέντευξή της- υπέστη κοπτοραπτική, θέλησε να φωτίσει τη θέση της το ΠΑΣΟΚ «να μη γίνει κόμμα διαμαρτυρίας» και προκάλεσε συζητήσεις και καταιγισμό ερωτήσεων από δημοσιογράφους στα πάνελ που φιλοξενούνταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Παναγιώτης Δουδωνής έριξε καρφιά για προσωπικούς εγωισμούς.

«Το ότι κάποιοι προβαίνουν σε δηλώσεις αυτοπαρατήρησης του ΠΑΣΟΚ ενώ ξέρουν ότι καιροφυλακτεί ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ ο οποίος όλα αυτά θα τα εκμεταλλευτεί εις βάρος του ΠΑΣΟΚ και υπέρ της κυβέρνησης, είναι βαθιά εγωιστικό και δεν υπηρετεί τον κοινό μας στόχο. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής την Κυριακή στο OPEN.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση του τέως εκπροσώπου τύπου που είχε προηγηθεί. Ο Θανάσης Γλαβίνας σημείωσε ότι δεν είναι ώρα για βελόνες και διαπιστώσεις μιλώντας στον ΣΚΑΪ τις προηγούμενες ημέρες.

«Θεωρώ πολύ λάθος την όλη συζήτηση, δεν είναι ώρα για εσωκομματική συζήτηση, ούτε με ενδιαφέρει να γίνω μέρος αυτής την εσωκομματικής συζήτησης, είναι ώρα να βάλουμε μπροστά το εμείς και όχι το εγώ, ούτε βελόνες, ούτε διαπιστώσεις, ούτε παραλληλισμοί, ο αγώνας είναι ένας και ο κόσμος το δείχνει».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.