Aegean – Olympic Air: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.
Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.
Συνεπώς, το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.
- Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Κανονικά οι πτήσεις
Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν εκ νέου, σε δωρεάν αλλαγές των εισιτηρίων τους, επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα:
Για την AEGEAN:
801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air:
801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)
Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν και μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.