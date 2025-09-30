Aegean – Olympic Air: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

Συνεπώς, το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Κανονικά οι πτήσεις