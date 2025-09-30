Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, September 30

    Aegean – Olympic Air: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

    Επιχειρήσεις
    aegean-–-olympic-air:-Κανονικά-οι-πτήσεις-την-Τετάρτη-1-Οκτωβρίου-2025
    Aegean – Olympic Air: Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

    Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

    Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025.

    Συνεπώς, το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

    • Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Κανονικά οι πτήσεις

    Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να προβούν εκ νέου, σε δωρεάν αλλαγές των εισιτηρίων τους, επικοινωνώντας στα παρακάτω τηλέφωνα:

    Για την AEGEAN:
    801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
    Για την Olympic Air:
    801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

    Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν και μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com