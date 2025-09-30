aktor:-Στο-18,54%-ανέβηκε-το-ποσοστό-της-castellano-του-Ηλία-Γκότση

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ή «Εκδότρια») σε εφαρμογή του Ν.3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 30/09/2025 γνωστοποίησης της εταιρείας «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED», (εφεξής «CASTELLANO»), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», γνωστοποιεί την ακόλουθη μεταβολή επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εκδότριας:

1) στις 25/09/2025 η «CASTELLANO», προέβη στην απόκτηση συνολικά 10.000.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,902% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας

2) Συνεπεία της ως άνω υπό (1) απόκτησης, η «CASTELLANO» κατέχει άμεσα 37.836.870 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,547% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 13,645% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Εκδότριας