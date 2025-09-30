info-quest:-Λανσάρει-στην-ελληνική-αγορά-το-intelligent-agreement-management

Τη νέα πλατφόρμα Intelligent Agreement Management (IAM) της Docusign, την επόμενη γενιά διαχείρισης συμφωνιών και συμβάσεων, φέρνει η Info Quest Technologies, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Docusign, στην Ελληνική αγορά.

Η Docusign, παγκόσμιος ηγέτης στις ηλεκτρονικές υπογραφές και τις λύσεις διαχείρισης ψηφιακών συμφωνιών και συμβάσεων, με τη νέα καινοτόμο λύση Intelligent Agreement Management (IAM), μετασχηματίζει ριζικά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις δημιουργούν, διαχειρίζονται και αξιοποιούν τις συμφωνίες τους.

Το Docusign IAM είναι μια πλατφόρμα βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη για να εξαλείψει τις χρονοβόρες, αποσπασματικές και συχνά αναποτελεσματικές διαδικασίες συμφωνιών – το λεγόμενο Agreement Trap. Με το Docusign IAM, οι οργανισμοί μπορούν να επιταχύνουν τον κύκλο ζωής των συμφωνιών, να μειώσουν τους κινδύνους και να απελευθερώσουν πολύτιμα επιχειρησιακά δεδομένα που μέχρι σήμερα παρέμεναν “κρυμμένα” σε στατικά έγγραφα.

Κύρια Πλεονεκτήματα του Docusign IAM:

Αυτοματισμός από άκρη σε άκρη : Από τη δημιουργία και την προετοιμασία συμφωνιών, έως την υπογραφή και την ανάλυση, όλα γίνονται μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας χωρίς την ανάγκη για κώδικα.

: Από τη δημιουργία και την προετοιμασία συμφωνιών, έως την υπογραφή και την ανάλυση, όλα γίνονται μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας χωρίς την ανάγκη για κώδικα. Ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη : Η πλατφόρμα αξιοποιεί AI για την αυτόματη αναγνώριση και εξαγωγή κρίσιμων δεδομένων από συμβάσεις, επιτρέποντας έξυπνες αποφάσεις και προβλέψεις.

: Η πλατφόρμα αξιοποιεί AI για την αυτόματη αναγνώριση και εξαγωγή κρίσιμων δεδομένων από συμβάσεις, επιτρέποντας έξυπνες αποφάσεις και προβλέψεις. Ευέλικτη διασύνδεση με άλλα συστήματα : Πάνω από 1.000 έτοιμες ενσωματώσεις με εργαλεία όπως Salesforce, Microsoft, Google και άλλα.

: Πάνω από 1.000 έτοιμες ενσωματώσεις με εργαλεία όπως Salesforce, Microsoft, Google και άλλα. Κεντρική αποθήκευση και διαχείριση : Όλες οι συμφωνίες αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ένα έξυπνο αποθετήριο, διευκολύνοντας την αναζήτηση, την παρακολούθηση και την ανάλυση.

: Όλες οι συμφωνίες αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ένα έξυπνο αποθετήριο, διευκολύνοντας την αναζήτηση, την παρακολούθηση και την ανάλυση. Εξειδικευμένες εφαρμογές ανά τμήμα : Λύσεις προσαρμοσμένες για Πωλήσεις, Νομικές Υπηρεσίες, Ανθρώπινο Δυναμικό, Procurement και άλλα.

: Λύσεις προσαρμοσμένες για Πωλήσεις, Νομικές Υπηρεσίες, Ανθρώπινο Δυναμικό, Procurement και άλλα. Tαυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά την ψηφιακή υπογραφή, αξιοποιώντας το AI για μέγιστη αξιοπιστία.

κατά την ψηφιακή υπογραφή, αξιοποιώντας το AI για μέγιστη αξιοπιστία. Ενσωμάτωση της νέας Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας, δίνοντας νέα διάσταση στην ασφάλεια και στην προστασία.

Η διάθεση του IAM στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τους, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, να λειτουργούν πιο ευέλικτα και αποδοτικά και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Η Info Quest Technologies, μαζί με το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών της, διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να υποστηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση και αξιοποίηση της πλατφόρμας IAM και να μεταβούν στη νέα εποχή της έξυπνης διαχείρισης συμφωνιών.