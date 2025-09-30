Intralot: Η απόφαση του Δ.Σ. για την ΑΜΚ – Στα 1,27 ευρώ η ανώτατη τιμή

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) δρομολογεί η Intralot με εισφορά σε είδος και καταβολή μετρητών με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, η Intralot ανακοίνωσε σήμερα ότι με την από 30.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει εξουσιοδότησης της από 28.08.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η “Αύξηση”):

(i) εν μέρει έναντι εισφοράς σε είδος κατά ποσό Ευρώ 262.112.121,90 (ονομαστική αξία) με την έκδοση 873.707.073 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,30 και τιμή διάθεσης € 1,30 η κάθε μία (η “Αύξηση με Εισφορά”), και

(ii) εν μέρει με καταβολή μετρητών κατά ποσό που δεν θα είναι κατώτερο των €105.000.000 (ονομαστική αξία) ούτε ανώτερο των €135.000.000 (ονομαστική αξία) με την έκδοση νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία €0,30 η κάθε μία, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 350.000.000 ούτε ανώτερος των 450.000.000 (η “Αύξηση σε Μετρητά”), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και δυνατότητα μερικής κάλυψης,

Ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση σε Μετρητά θα ισούται με το πηλίκο του συνολικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), αφού διαιρεθεί με την Τιμή Διάθεσης (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), όπως ο αριθμός αυτός θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Τη διάθεση νέων μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση με Μετρητά (οι “Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς” μέσω

(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών και κατά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο “Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου”) (η “Ελληνική Δημόσια Προσφορά”), διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, και

(ii) ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό που δεν συνιστά δημόσια προσφορά (η “Διεθνής Προσφορά”) και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η “Συνδυασμένη Προσφορά”) και την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 1.5.βα) του Κανονισμού περί Ενημερωτικού Δελτίου, του συνόλου των Νέων Μετοχών Εισφοράς και των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (από κοινού, οι “Νέες Μετοχές”) που θα προκύψουν από την Αύξηση, στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η “Εισαγωγή”), σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου.

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι (οι “Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι”), η Barclays Bank Ireland PLC θα ενεργεί ως Ανώτερος Αναδόχος και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Euroxx Securities Α.Ε., Optima bank Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

(γ) Τον ορισμό ανώτατης τιμής διάθεσης ανά Νέα Μετοχή Συνδυασμένης Προσφοράς που δεν θα υπερβαίνει τα €1,27 (η “Ανώτατη Τιμή Διάθεσης”) με δυνατότητα η Εταιρεία να προβεί σε αναθεώρηση προς τα κάτω της Ανώτατης Τιμής Διάθεσης με τη μορφή εύρους (το ανώτερο όριο του οποίου δεν θα είναι υψηλότερο από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης) ή/και να καθορίσει καθοδήγηση τιμής (η οποία δεν θα είναι υψηλότερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης), στην οποία περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με κανονιστική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χ.Α.

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (η “Τιμή Διάθεσης”) θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με επόμενη απόφαση του, μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, σε κάθε περίπτωση σε τιμή όχι ανώτερη από την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο (book-building process) της Διεθνούς Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά και θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Εφόσον η Αύξηση σε Μετρητά δεν καλυφθεί σε συνολικό ποσό καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων τουλάχιστον €350 εκατ. (το “Κατώτατο Ποσό Άντλησης”) με αποτέλεσμα, με την επιφύλαξη ανεύρεσης από την Εταιρεία τυχόν εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης του υπολειπόμενου, να μην καθίσταται δυνατή η εξόφληση του τιμήματος σε μετρητά, όπως προβλέπεται υπό τους όρους της από 18.07.2025 Σύμβασης Συναλλαγής που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Bally’s Corporation, η Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ματαιώσει την Αύξηση, είτε εν συνόλω είτε μόνο κατά το σκέλος που αφορά την Αύξηση σε Μετρητά.

Με την επιφύλαξη της τυχόν ματαίωσης της Αύξησης, ως ανωτέρω, εφόσον η Αύξηση σε Μετρητά δεν καλυφθεί πλήρως, το κεφάλαιο θα αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει το άρθρο του Καταστατικού περί κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(δ) Τη διεξαγωγή της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά το χρονικό διάστημα από 01.10.2025 έως 03.10.2025.

(ε) Αναφορικά με την Αύξηση σε Μετρητά, προκειμένου να περιοριστεί σε κάποιον βαθμό η απομείωση (dilution) της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση, την παροχή με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση με Μετρητά σε υφιστάμενους μετόχους.

Ήτοι, μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, του τελικού αριθμού προς έκδοση Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς καθώς και του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που θα διατεθούν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς με βάση τα ανωτέρω, κατά προτεραιότητα θα κατανεμηθούν Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους κατά την Τρίτη 30.09.2025 (η “Ημερομηνία Καταγραφής” και οι “Υφιστάμενοι Μέτοχοι”) με βάση το μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και μόνο (η “Κατά Προτεραιότητα Κατανομή”).

Συγκεκριμένα, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και μόνο, θα εφαρμοστεί μηχανισμός Κατά Προτεραιότητα Κατανομής Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς στους Υφιστάμενους Μετόχους της Εταιρείας, κατά μέγιστο, επί του ανώτατου αριθμού Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που έχει αρχικά κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς που θα κατανεμηθεί τελικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι κατώτερος του ως άνω μέγιστου αριθμού, ο Υφιστάμενος Μέτοχος θα δικαιούται να συμμετέχει στην Κατά Προτεραιότητα Κατανομή επί αυτού του τελικού αριθμού. Εάν η εγγραφή του Υφιστάμενου Μετόχου στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει τις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που του αναλογούν με βάση τα ανωτέρω, ο υφιστάμενος μέτοχος θα δικαιούται προνομιακής κατανομής μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς που του αναλογούν. Εφόσον κατά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή προκύψουν κλασματικές μετοχές, ο αριθμός τους θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό. Διευκρινίζεται ότι εγγραφές των Υφιστάμενων Μετόχων για μετοχές λιγότερες από τις αναλογούσες βάσει των ανωτέρω, είναι επιτρεπτές.

Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός της Κατά Προτεραιότητας Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο.

(στ) Tην χρήση από την Εταιρεία του συνόλου των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς κατά προτεραιότητα:

(1) κατά ποσό €300 εκατ. για την ολοκλήρωση της Εξαγοράς, κατά το μέρος που αφορά το τίμημα καταβλητέο σε μετρητά, σύμφωνα με την από 01.07.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τους όρους της από 18.07.2025 Σύμβασης Συναλλαγής που έχει συνάψει η Εταιρεία με την Bally’s Corporation, από την εξολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία Intralot Holdings UK Ltd, στην οποία η Εταιρεία θα διαθέσει τα απαραίτητα κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και για συναφή με αυτήν έξοδα και αμοιβές,

(2) κατά ποσό €90 εκατ. για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, και

(3) το τυχόν υπερβάλλον, για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας εντός 12 μηνών.

(ε) Την εξουσιοδότηση μελών του, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης, της Συνδυασμένης Προσφοράς και της Εισαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την διαδικασία συμμετοχής στην Δημόσια Προσφορά και την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα δημοσιευτεί από την Εταιρεία κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού(ΕΕ) 2017/1129, για τη διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (αρμόδιοι κ.κ. Μιχαήλ Τσαγκαλάκης και Αντώνιος Μάνδυλας, τηλ. +30 210 6156000).