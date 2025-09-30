orilina-properties:-Σχεδόν-70-εκατ.-ευρώ-(ήδη)-στα-ταμεία-από-τα-projects-στο-Ελληνικό

Μέχρι σήμερα, έχουν υπογραφεί Ιδιωτικά Συμφωνητικά Προκαταβολής για 13 από τις 20 κατοικίες, με συνολικό συμφωνημένο τίμημα 69.220.625 ευρώ, όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση της ΑΕΕΑΠ. Τα έργα στο Ελληνικό. Τα οικονομικά μεγέθη.

Δύο Ιδιωτικά Συμφωνητικά Προκαταβολή για την πώληση μελλοντικών κατοικιών στο υπό ανάπτυξη συγκρότημα «Marina Residences by Kengo Kuma» στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, υπέγραψε στο πρώτο 6μηνο 2025 η Orilina Properties. Ειδικότερα, το πρώτο αφορά σε συναλλαγή στις 31.01.2025 με τίμημα 5.470.000 ευρώ και το άλλο στις 12.06.2025 με τίμημα 7.200.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, έχουν υπογραφεί Ιδιωτικά Συμφωνητικά Προκαταβολής για 13 από τις 20 κατοικίες, με συνολικό συμφωνημένο τίμημα 69.220.625 ευρώ, όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση της ΑΕΕΑΠ.

Για το υπόλοιπο του 2025 η εισηγμένη εστιάζει στην πρόοδο των εργασιών κατασκευής του συγκροτήματος Marina Residences by Kengo Kuma και στην εμπορική του προώθηση. Εξελίσσονται στην παρούσα φάση διαπραγματεύσεις με πιθανούς αγοραστές για ορισμένες μελλοντικές κατοικίες του συγκροτήματος. Αν αυτές τελεσφορούσαν θα μείωναν ακόμη παραπάνω τις ανάγκες τραπεζικού δανεισμού. Σημειώνεται πως το επίπεδο χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι χαμηλό, αφού έχουν έως σήμερα αντληθεί μόνο 15 εκατ. ευρώ τραπεζικού δανεισμού.

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, σε εξέλιξη βρίσκεται το διπλό project της ΑΕΕΑΠ στο Ελληνικό και ειδικότερα στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο αφορά στη δημιουργία του πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών «Marina Residences by Kengo Kuma» αλλά και ανάπτυξη ιδιωτικής λέσχης μαζί με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους διασκέδασης, άθλησης και αναψυχής. Όπως σημειώνονταν στην επενδυτική κατάσταση 6μήνου 2025 της ΑΕΕΑΠ, για τα δύο αυτά οικόπεδα – projects στο Ελληνικό (δικαίωμα οικοπέδου) η αξία κτήσης τους είναι στα 36,67 εκατ. και 5,2 εκατ., άρα συνολικά σχεδόν 42 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση να ανέρχεται σε 70,59 εκατ. ευρώ (60,23+10,36 εκατ. ευρώ).

Επίσης, ήταν σε εξέλιξη εργασίες ανάπτυξης του συγκροτήματος κατοικιών αλλά και οι εργασίες ανάπτυξης κτηρίου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρου διασκέδασης και υπαίθριων χώρων άθλησης και αναψυχής, ήτοι του Yacht Club με σκοπό την εκμετάλλευσή του ως επενδυτικό ακίνητο. Επισημαίνεται εδώ ότι από το σύνολο της αξίας των επενδύσεων της εταιρείας, με βάση τη σχετική κατάσταση επενδύσεων της 30ης Ιουνίου 2025, η συντηρητική πλειοψηφία αφορά στα δικαιώματα επί των εκτάσεων εντός του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό όπου είναι σε εξέλιξη το διπλό project της Orilina. Τούτο, καθώς το σύνολο επενδύσεων σε οικόπεδα ανέρχεται σε 73,211 εκατ. ευρώ.

Το συγκρότημα κατοικιών αντιστοιχεί σε μια συνολική επιφάνεια 4.900 τ.μ., με οροφοδιαμερίσματα και μεζονέτες που θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, κήπους, αλλά και χώρους αναψυχής για όλους τους ενοίκους. Το συγκρότημα αναπτύσσεται από την ΑΕΕΑΠ δίπλα στη μαρίνα του Αγ. Κοσμά και το υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο Riviera Galleria. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει πουλήσει πάνω από το ήμισυ των κατοικιών, έχοντας υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά προκαταβολής για 13 από τις συνολικά 20 κατοικίες. Το συνολικό συμφωνημένο τίμημα είναι κοντά στα 70 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση

Στις 30.07.2025 ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Μάριος Αποστολίνας υπέβαλε την παραίτηση του. Την ίδια ημέρα το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο την κα. Αγγελική Τούζιου, αναγνωρισμένη επαγγελματία στον χώρο του real estate, με μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων. Η κα Τούζιου διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον ευρύτερο κλάδο των ακινήτων και των τεχνικών έργων.

Σημαντικό μέρος της πορείας της έχει συνδεθεί με τη Lamda Development SA, όπου την τελευταία 5ετία διατέλεσε Chief Development Officer, έχοντας υπό την ευθύνη της το σύνολο των οικιστικών, τουριστικών και αναπτύξεων μικτών χρήσεων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού. Από το 2013, συνέβαλε ουσιαστικά στον σχεδιασμό, την αδειοδοτική ωρίμανση και την ανάπτυξη της στρατηγικής του επενδυτικού προγράμματος του έργου. Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε στον χώρο των τεχνικών έργων και κατασκευών, με δεκαετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης όπως Διευθύντρια Κατασκευής και Μηχανικός Διαχείρισης Έργων. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του University College London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc, DIC in Concrete Structures από το Imperial College London.

Το χαρτοφυλάκιο και η οικονομική εικόνα

Στις 30.06.2025 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Orilina Properties, περιλάμβανε 14 ακίνητα καθώς και ποσοστό 80% της εταιρείας «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», από το οποίον αποκτήθηκε στις 24.06.2022 από την Εταιρεία και ενοποιείται στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες). Συνολικά, η ΑΕΕΑΠ διέθετε 15 ακίνητα, από τα οποία 14 είναι επενδυτικά ακίνητα, ενώ ένα ιδιοχρησιμοποιείται.

Οι εύλογες αξίες των ακινήτων, σημείωσαν αύξηση το 2025, με τη συνολική τους αξία στις 30.06.2025 να φτάνει τις 181,333 εκατ. ευρώ, αναφέρεται στην οικονομική έκθεση πρώτου 6μήνου 2025. Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την εισπραξιμότητα των μισθωμάτων με μηδενικό ποσοστό επισφαλειών, γεγονός που χαρακτηρίζει την ποιότητα των κερδών του ως υψηλή. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 29,797 εκατ. έναντι 31,606 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024. Οι δανειακές υποχρεώσεις της ΑΕΕΑΠ από το Ομολογιακό Δάνειο που είχε εκδώσει στο έτος 2022 ανέρχονται συνολικά σε 13,977 εκατ..

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 3,107 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 10% αύξηση. Όπως σημειώνεται, η άνοδος αυτή αντανακλά τις ετήσιες αναπροσαρμογές βάσει του ΔΤΚ+1% (δείκτης τιμών καταναλωτή) καθώς και την επιτυχημένη ανανέωση του μισθωτικού χαρτοφυλακίου, με την αντικατάσταση ενοικιαστών από νέους που καταβάλλουν υψηλότερα μισθώματα. Το κέρδος από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου στην εύλογη αξία τους κατά το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 2,265 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη ύψους 4,157 εκατ., από 1,9 εκατ. το 2024. Η διαφορά ανάμεσα στις συγκριτικές περιόδους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην σημαντική αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 4,201 εκατ. ευρώ (Α’ εξάμηνο 2024: 1,642 εκατ. ευρώ).