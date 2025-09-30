prodea:-Κέρδη-74,9-εκατ.-ευρώ-το-α’-εξάμηνο-και-nav-5,87-ευρώ-ανά-μετοχή

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 3,15 δισ. ευρώ έναντι 3,15 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Στα 112,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Prodea Investments το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 113,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,6%.

Τα Κέρδη περιόδου στο α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 74,9 εκατ. ευρώ έναντι 40,5 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2024. Οι βασικές παράμετροι που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης είναι η αύξηση του καθαρού κέρδους από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία, η μείωση των άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα καθώς και των φόρων – τελών ακίνητης περιουσίας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 85,7 εκατ. ευρώ α’ εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 34,4 εκατ. ευρώ προερχόμενη κυρίως από την αύξηση του καθαρού κέρδους από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία, την μείωση των άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα καθώς και των φόρων – τελών ακίνητης περιουσίας.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ ή 5,87 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1,48 δισ. ευρώ και 5,81 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2024. Εντός του 1ου εξαμήνου του 2025 ο όμιλος ολοκλήρωσε επενδύσεις συνολικής αξίας 98,6 εκατ. ευρώ ενώ σε 128,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία από την πώληση ακινήτων και συμμετοχών σε θυγατρικές και κοινοπραξίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως η Prodea Investments συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της που, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, προβλέπει αφενός την αναμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο και αφετέρου την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.