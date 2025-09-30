prodea:-Κατά-85%-«εκτινάχθηκαν»-τα-κέρδη-το-1ο-εξάμηνο

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α΄ εξάμηνο του 2025 δημοσίευσε η Prodea Investements, ένα διάστημα κατά το οποίο είδε τα κέρδη να εκτινάσσονται κατά 89,93%.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε €112,4 εκατ. έναντι €113,1 εκατ. στο 1ο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,6%.

Τα κέρδη ανήλθαν σε €74,9 εκατ. έναντι €40,5 εκατ. στο 1ο εξάμηνο του 2024. Οι βασικές παράμετροι που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης είναι η αύξηση του καθαρού κέρδους από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία, η μείωση των άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα καθώς και των φόρων – τελών ακίνητης περιουσίας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €120,1 εκατ. στο 1ο εξάμηνο του 2025 έναντι €85,7 εκατ. στο 1ο εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση €34,4 εκατ. προερχόμενη κυρίως από την αύξηση του καθαρού κέρδους από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία, την μείωση των άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα καθώς και των φόρων – τελών ακίνητης περιουσίας.

H εύλογη αξία των υπό διαχείριση ακινήτων ανήλθε σε €3.158,3 εκατ. έναντι €3.150 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε σε €1.501,0 εκατ. ή €5,87 ανά μετοχή έναντι €1.485,7 εκατ. και €5,81 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Εντός του 1ου εξαμήνου του 2025 ο όμιλος ολοκλήρωσε επενδύσεις συνολικής αξίας €98,6 εκατ. ενώ σε €128,8 εκατ. ανήλθε η συνολική αξία από την πώληση ακινήτων και συμμετοχών σε θυγατρικές και κοινοπραξίες.

H Prodea Investements συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της που, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, προβλέπει αφενός την αναμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο και αφετέρου την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.

