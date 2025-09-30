real-consulting:-Αύξηση-30,1%-στα-προσαρμοσμένα-ebitda

Η Real Consulting ανακοινώνει τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2025 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Βασικότερα σημεία της κλειόμενης περιόδου 2025

Αύξηση 8,59 % στον κύκλο εργασιών

Οι πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €21.489 χιλ. έναντι €19.789 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αυξημένες κατά 8,59% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στην ορθή διαχείριση των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων επιβεβαιώνοντας την δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού οργανικής ανάπτυξης.

Αύξηση 16,09% στο EBITDA και 30,16% στο Προσαρμοσμένο EBITDA

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €3.598 χιλ. έναντι €3.099 χιλ τη συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 16,09%. Εξαιρουμένης της επίπτωσης από τη λογιστική αποτύπωση του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τη μέθοδο της αγοραίας τιμής κατά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2 (ΔΠΧΑ 2), τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 4.034 χιλ., έναντι € 3.099 χιλ. κατά τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 30,16%.

Σημειώνεται ότι η συνολική επίπτωση της ανωτέρω λογιστικής αποτύπωσης ανέρχεται σε €2.581 χιλ., εκ των οποίων ποσό €1.709 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2024, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €872 χιλ. προβλέπεται να επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2025 ( το οποίο κατά το ήμισυ έχει επιβαρύνει το πρώτο εξάμηνο του 2025). Για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2025, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Options του ΔΠΧΑ 2.

Αύξηση 14,20% στα Μικτά Κέρδη

Λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του και της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει ο Όμιλος , τα μικτά αποτελέσματα του αυξήθηκαν κατά 14,20% και ανήλθαν σε € 8.438 χιλ. έναντι € 7.389 χιλ. σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2024.

Επιχειρηματική Ανασκόπηση Ομίλου

Κατά την κλειόμενη περίοδο, η Εταιρεία διατήρησε τη δυναμική της ανάπτυξη στον τομέα της πληροφορικής, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας έργα υψηλής σημασίας τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνεται στην ενίσχυση της οργανικής της ανάπτυξης, μέσω της σημαντικής αύξησης των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών. Με αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της, η Εταιρεία συνέβαλε καθοριστικά στον ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό των πελατών της, παραδίδοντας εντός του έτους έργα πληροφορικής και τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και κλάδων, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της χρήσης, υπεγράφησαν ή/και υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα:

To έργο υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης SAP S/4HANA στις εταιρίες CORAL Retail & Core Innovations καθώς και για τις εταιρείες της Δραστηριότητας Ηλεκτροπαραγωγής του Ομίλου Motor Oil, καθώς και για θυγατρικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε Αίγυπτο και Τουρκία, το έργο υλοποίησης SAP S/4HANA Rise για την εταιρία FiberGrid, θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, τo έργο υλοποίησης της κλαδικής λύσης SAP for Healthcare για όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, το έργο SAP IS Retail για την εταιρία Footlocker του Ομίλου Φουρλής σε Ελλάδα & Ρουμανία, το έργο υλοποίησης SAC Reporting για της ανάγκες πληροφόρησης της εταιρίας ΝΙΚΑΣ, έργο υλοποίησης SAP SuccessFactors στην εταιρία ΦΑΓΕ, το έργο υλοποίησης Microsoft D365 Business Central / Cloud Migration στις εταιρίες Sekavin, Adecco, SSP & Regiocom Hellas. Η συνεχής ανάληψη και επιτυχής υλοποίηση σύνθετων έργων αποτελεί ισχυρή ένδειξη της τεχνολογικής επάρκειας, της εμπιστοσύνης των πελατών και της δυναμικής παρουσίας της Εταιρείας στην αγορά.

Προοπτικές για το 2025

Την 4η Ιουλίου 2025, η εταιρεία προέβη σε συμφωνία με την Smart UX Development S.R.L. για την εξαγορά του 95% των μετοχών της , έναντι τιμήματος €2.736 χιλ με πρώτη καταβολή το ποσό των €1.686 χιλ ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με δόσεις μέχρι την 31.01.2028, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Συμφωνίας Αγοραπωλησίας. Επιπλέον έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά και του υπόλοιπου 5%.

Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής έργων SAP — από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική λύσης, έως την υλοποίηση, την ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών και διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη και αναβάθμιση των λύσεων.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται σημαντικά έργα υλοποίησης για κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου, τα οποία αναδεικνύουν τη δυναμική της στον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων λειτουργιών.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής. Μέσω της συμφωνίας, η Real Consulting αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, διευρύνει τη γεωγραφική της παρουσία και ενισχύει το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο με λύσεις SAP S/4HANA Utilities, Cloud και SAP Business Technology Platform (BTP), ειδικά σχεδιασμένες για εταιρείες ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης.

Την 24η Σεπτεμβρίου 2025 η εταιρεία έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 24.9.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο ,το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 21.500.000 υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με την από 5.5.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 20.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

H διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.A πραγματοποιηθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2025 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. πραγματοποιήθηκε την 26η Σεπτεμβρίου 2025

Η Εταιρεία κεφαλαιοποιεί τις ευνοϊκές εξελίξεις που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα και την επιτάχυνση της μετασχηματιστικής πορείας στον ιδιωτικό τομέα. Σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα και τους ξεκάθαρους αναπτυξιακούς στόχους, διαμορφώνεται ένα αισιόδοξο πλαίσιο προοπτικών τόσο για τη χρήση του 2025 όσο και για τη μεσοπρόθεσμη περίοδο.

Η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας επικεντρώνεται στην οργανική μεγέθυνση, αλλά και στη στοχευμένη θεματική και γεωγραφική διεύρυνση σε επιλεγμένες αγορές, ενδυναμώνοντας τις υπάρχουσες επιχειρησιακές δυνατότητες και δημιουργώντας νέες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διείσδυση σε καινούριους τομείς δραστηριότητας, όπου η Εταιρεία μπορεί να παρέχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις υποδομές της.

Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής αναμένεται να έχει καθοριστική επίδραση στην ενίσχυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA), παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της χρήσης 2024.