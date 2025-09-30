youtube:-Θα-καταβάλλει-22-εκατ.-δολάρια-για-να-διευθετήσει-αγωγή-του-Τραμπ

Ο ιστότοπος κοινοποίησης βίντεο είναι μία από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που κατέληξαν σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, μετά τη Meta και το X (Twitter).

Το YouTube δέχθηκε να καταβάλει 22 εκατ. δολάρια προκειμένου να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει εις βάρος του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή του λογαριασμού του έπειτα από την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν χθες, Δευτέρα.

Ο δικηγόρος του Τραμπ επεσήμανε ότι το ποσό θα καταβληθεί σε ταμείο το οποίο κυρίως χρηματοδοτεί την κατασκευή της γιγάντιας αίθουσας χορού που επιθυμεί να προσθέσει στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος.

Στις 12 Ιανουαρίου 2021 το YouTube ανέστειλε τον λογαριασμό του Τραμπ εξηγώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραβίασε τους κανονισμούς της πλατφόρμας καλώντας τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Στις 6 Ιανουαρίου εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν εισβάλει στο Καπιτώλιο για να διαμαρτυρηθούν για την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Το YouTube αποκατέστησε τον λογαριασμό του Τραμπ τον Μάρτιο του 2023.

Η εταιρεία Meta (Facebook) συμφώνησε στα τέλη Ιανουαρίου 2025 να καταβάλει 21 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, ο οποίος είχε προσφύγει εναντίον της κατηγορώντας την ότι ανέστειλε αδικαιολόγητα τον λογαριασμό του. Λίγες εβδομάδες αργότερα το X κατέβαλε αποζημίωση ύψους 10 εκατ. δολαρίων στον Αμερικανό πρόεδρο.

Το παρατηρητήριο μέσων ενημέρωσης Media Matters εκτίμησε ότι η απόφαση του YouTube να καταβάλει αποζημίωση στον Τραμπ είναι «μια επαίσχυντη και κοντόφθαλμη συνθηκολόγηση».

Ο Άντζελο Καρουζόνε, πρόεδρος του παρατηρητηρίου, σχολίασε ότι η απόφαση του YouTube «ισοδυναμεί με ενθάρρυνση του Τραμπ και των προσπαθειών του να καταπνίξει οποιαδήποτε αντίθετη φωνή, υποχρεώνοντας τα μέσα ενημέρωσης και τις διαδικτυακές πλατφόρμες να συμμορφωθούν», πρόσθεσε.

Εξάλλου πολλοί νομικοί εκτίμησαν ότι τα νομικά επιχειρήματα του Τραμπ δεν ήταν επαρκή ώστε το δικαστήριο να τον δικαιώσει. Εξήγησαν ότι, καθώς η YouTube, η Meta και το X είναι ιδιωτικές εταιρείες, τίποτα δεν τις εμποδίζει να ρυθμίζουν το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές.

Εκτός από το YouTube, τη Meta και το X, πολλοί δημοσιογραφικοί όμιλοι έχουν επίσης καταλήξει σε συμβιβασμό με τον Τραμπ.

Τον Ιούλιο το CBS δέχθηκε να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια προκειμένου να αποσυρθεί η προσφυγή του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ κατηγορούσε το τηλεοπτικό δίκτυο ότι μόνταρε απόσπασμα συνέντευξης που είχε παραχωρήσει σε αυτό η Κάμαλα Χάρις εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Τον Δεκέμβριο το ABC συμφώνησε να καταβάλει στον Ρεπουμπλικάνο 15 εκατ. δολάρια.

- – ΜΠΕ