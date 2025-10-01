Άλμα κερδών για τη Σουρωτή του Ιβάν Σαββίδη – Πού επενδύει

Σημαντική αύξηση τζίρου και κερδών για τη γνωστή εταιρεία εμφιάλωσης από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι εξαγωγές και τα επόμενα βήματα.

Σε τρεις άξονες κινούνται οι εμπορικές δράσεις της εταιρείας εμφιάλωσης και εμπορίας του μεταλλικού νερού Σουρωτή, που ανήκει στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, με στόχο να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή τροχιά των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα, δε, με τη διοίκηση, σχεδιάζονται «συγκεκριμένες στοχευμένες στρατηγικές, με την απόλυτη βεβαιότητα πως η Σουρωτή ΑΕ θα συνεχίσει να είναι ο leader στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και όχι μόνο».

Οι τρεις άξονες

α) Κανάλι χονδρεμπορίου

-Στήριξη του χονδρεμπορίου και αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του στο σύνολο της εταιρείας.

-Αύξηση της κλίμακας τζίρου στην εμπορική πολιτική και διατήρηση των υπολοίπων στοιχείων της λόγω της πετυχημένης αποτελεσματικότητας τους.

-Εστίαση στις κατηγορίες καταστημάτων με την μεγαλύτερη κατανάλωση ανά έτος.

β) Κανάλι σούπερ μάρκετ

-Διατήρηση των διανομών (αριθμητικής και σταθμισμένης)

-Βαρύτητα σε μικρές αλυσίδες τοπικού χαρακτήρα για αύξηση της συμμετοχής τους στον τζίρο των σούπερ μάρκετ

-νέες συνεργασίες με αλυσίδες

γ) Εξαγωγές

-Επίτευξη ανάπτυξης μέσω επέκτασης σε συγκεκριμένες αγορές και επέκταση γεύσεων σε υπάρχουσες και νέες αγορές.

Επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2025

Όσον αφορά στο επενδυτικό της πλάνο η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει και στο 2025 να επενδύει στην παραγωγή, με προσθήκες/ βελτιώσεις μηχανημάτων και με νέες επενδύσεις, έχοντας ως στόχο την στήριξη των πωλήσεων και την ποιοτική αναβάθμιση. Οι συνεχείς παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία θα συμβάλουν στη μείωση των δαπανών, επισκευών και συντηρήσεων στα επόμενα έτη, στον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής αλλά και στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.

Πρόκειται για μέρος του διετούς πλάνου επενδύσεων 2024-2025 στην παραγωγή. Το ύψος των επενδύσεων στο 2025 έχει προϋπολογιστεί και αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.060.000 ευρώ.

Αύξηση τζίρου 23,99% το 2024

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 17,15 εκατ. ευρώ έναντι 13,89 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,99%.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε 50,68% έναντι 44,85% του 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν εντυπωσιακά, αγγίζοντας το 2024 τα 1,17 εκατ. ευρώ από 369.867 ευρώ κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 15.598.003 ευρώ έναντι 12.754.672 ευρώ το 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε 6.641.675 ευρώ αυξημένα κατά 1.171.528 ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στα κέρδη της χρήσης.

«Η ανοδική πορεία της Σουρωτή ΑΕ συνεχίστηκε και το 2024. Η αιχμή του εμπορικού σχεδιασμού ήταν και παραμένει η πολύ στενή και ιδιαίτερη συνεργασία με τα δίκτυα των χονδρεμπόρων σε όλη την Ελλάδα, δίκτυα που στήριζαν τη Σουρωτή για πάρα πολλά χρόνια. Όσον αφορά στο κανάλι των εξαγωγών αναπτύχθηκαν αγορές εξωτερικού, υφιστάμενες και νέες, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο διατηρήθηκαν οι αριθμητικές διανομές», τονίζεται στην οικονομική έκθεση.

Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για τον κλάδο

Όσον αφορά στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Σουρωτή, καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης με αυξητικές τάσεις τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. «Αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, συνδυάζοντας ποιότητα, βιωσιμότητα και εξωστρέφεια», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Η Σουρωτή ΑΕ εδρεύει στη Σουρωτή Νομού Θεσσαλονίκης, διαθέτει ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και δύο γραφεία στην Αθήνα, ενώ πραγματοποιεί κατά κύριο λόγο χονδρικές πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.