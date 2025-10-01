Έμεινε «όρθια» η Wall Street παρά τo shutdown – Ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500

Με κέρδη έκλεισε η πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου στη Wall Street, παρά το «λουκέτο» στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και την επενδυτική ανησυχία που προκάλεσε αυτό, σε συνδυασμό με την μείωση των ιδιωτικών θέσεων εργασίας. Μάλιστα, ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν και νέα ιστορικά υψηλά.

Το shutdown, το πρώτο εδώ και σχεδόν επτά χρόνια και το τρίτο κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ, προκλήθηκε μετά την εντολή του γραφείου προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου να ενεργοποιηθούν τα σχέδια αναστολής της χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Παρά τις εξελίξεις, ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,09% (43 μονάδες) φτάνοντας τις 46.443 μονάδες, ο S&P 500 κέρδισε 0,34% φτάνοντας στις 6.711 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ανέβηκε κατά 0,42%, κλείνοντας στις 22.755 μονάδες.

Στον δείκτη Dow Jones, ισχυρές αποδόσεις κατέγραψαν οι μετοχές των Merck & Co (+7,9%) και Amgen (+6,4%), ενώ στον αντίποδα, πτώση σημείωσαν οι Home Depot (-1,7%) και JP Morgan (-1,4%).

Η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο 7%, καθώς είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για αρχικές διαπραγματεύσεις με την AMD σχετικά με την ανάθεση παραγωγής τσιπ από τη δεύτερη στην πρώτη.

Παράλληλα, αρνητικές εξελίξεις κατεγράφησαν στην αγορά εργασίας. Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση σε θέσεις εργασίας εδώ και δυόμισι χρόνια, σύμφωνα με την ADP, με συνολική απώλεια 32.000 θέσεων τον Σεπτέμβριο — στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Reuters που ανέμεναν αύξηση κατά 50.000.

Σε διεθνές επίπεδο, οι ΗΠΑ πιέζουν για αλλαγές στους παγκόσμιους τραπεζικούς κανόνες, γεγονός που θα μπορούσε να επιβαρύνει συγκεκριμένες μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Πηγές του - αναφέρουν ότι η Fed επιδιώκει την κατάργηση ρύθμισης που από το 2021 αντιμετωπίζει την ευρωζώνη ως ενιαία αγορά για τα διασυνοριακά ανοίγματα.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παρουσίασαν πτώση: το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,11%, ενώ το 2ετές σημείωσε μείωση 6 μονάδων βάσης, στο 3,55%.

Στα εμπορεύματα, το πετρέλαιο Brent κατέγραψε απώλειες 0,7% στα 65,54 δολάρια/βαρέλι, ενώ το WTI υποχώρησε 0,6% στα 61,98 δολάρια. Στον αντίποδα, ο χρυσός κατέγραψε άνοδο 0,5%, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 3.891 δολάρια ανά ουγγιά.