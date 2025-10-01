Αμετάβλητα-τα-τιμολόγια-της-ΔΕΗ-για-τον-Οκτώβριο

Δίχως τη παραμικρή αύξηση, καθώς απορρόφησε το σύνολο της αύξησης της χονδρικής, είναι τα πράσινα τιμολόγια που ανακοίνωσε η ΔΕΗ για τον Οκτώβριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της ΔΕH.

Σαν αποτέλεσμα, η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου διατηρείται στα 0,129 €/kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, αυτό σημαίνει ότι μεσοσταθμικά το Γ1 είναι το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025. Σημειωτέον ότι η ΔΕH έχει προχωρήσει μέσα στο 2025 σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πελάτες της.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Οκτώβριο παραμένει επίσης αμετάβλητη στα 11,48 λεπτα /kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕH που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται στα 11, 9 λεπτά /kWh για τον Οκτώβριο.

Σε ο, τι αφορά στα μπλε τιμολόγια, η Επιχείρηση διατηρεί και για τον Οκτώβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 14, 5 λεπτά /kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 14,2 λεπτα / kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 9,5 λεπτα /kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Ταυτόχρονα η εταιρεία προσφέρει μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών όπως το νέο σταθερό (μπλε) ΔΕΗ myHome Plan, σχεδιασμένο για τις ανάγκες των οικογενειών που θέλουν να συνδυάσουν την ευκολία της σταθερής τιμής, καθώς και τον πλήρη έλεγχο των εξόδων τους, με ειδικά προνόμια. Το νέο προϊόν προσφέρει σταθερή τιμή χρέωσης, εξασφαλίζοντας στην οικογένεια τη δυνατότητα να διατηρεί σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα.

Επιπλέον, προσφέρει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης ΔΕH myRewards Coupons για φαγητό, ταξίδια κ.α.