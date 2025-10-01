Βιομηχανικό ρεύμα: Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με το ΥΠΕΝ – Προσαρμογές στην πρόταση του ΣΕΒ

Σήμερα τεχνική συνάντηση του κ. ΣΕΒ με τον κ. Τσάφο, στην οποία ο Σύνδεσμος θα προσέλθει με αλλαγές στην πρότασή του, αλλά και τη διάθεση να υπάρξουν και άλλες αλλαγές. Την Πέμπτη η Διυπουργική σύσκεψη, χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι μπορεί έως τότε να κλειδώσει το σχήμα στήριξης.

Με συνάντηση του ΥΠΕΝ με την ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας), συνεχίστηκαν χθες οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με τους φορείς της εγχώριας παραγωγής, για τη διαμόρφωση του σχήματος ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους. Όπως έχει γράψει το -, το ΥΠΕΝ έχει αναλάβει να διαμορφώσει 3 με 4 πιθανά σενάρια, για το σχήμα, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από το Μαξίμου.

Επικεφαλής των στελεχών του ΥΠΕΝ ήταν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Από την κυβερνητική πλευρά, εκφράστηκαν προβληματισμοί όσον αφορά το ιταλικό μοντέλο, στο οποίο βασίζεται η πρόταση που έχει υποβάλει ο ΣΕΒ. Επίσης, υπήρξαν επιφυλάξεις αναφορικά με το κατά πόσο η πρόταση αυτή συνάδει με την ελληνική ενεργειακή στρατηγική. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το ποσό το οποίο προβλέπει για κρατική ενίσχυση, ύψους 285 εκατ. ευρώ ετησίως για 3 χρόνια, ξεπερνά την «αντοχή» του κρατικού προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του ΣΕΒ προβλέπει στο βασικό της σενάριο την υπαγωγή 385 επιχειρήσεων από την υψηλή και μέση τάση (ανάμεσα στις οποίες και κάποιες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ). Οι εν λόγω εταιρεία θα λάβουν ένα «ενεργειακό δάνειο», με τη μορφή επιδοτούμενης τροφοδοσίας με «πράσινη» ενέργεια, το οποίο θα αποπληρώσουν με την 20ετή παραγωγή ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ διπλάσιας ισχύος, που αυτές θα δρομολογήσουν.

Οι τέσσερις όροι

Όπως έχει γράψει το -, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως στην ιδανική περίπτωση το σχήμα που θα επιλεγεί θα πληροί τέσσερις προϋποθέσεις, ξεκινώντας από το να έχει έχει διευρυμένη περίμετρο – δηλαδή να μην περιορίζεται μόνο στις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά να καλύπτει ευρύ φάσμα της εγχώριας παραγωγής.

Παράλληλα, για το μέτρο που θα προκριθεί, θα πρέπει να διασφαλίζεται πως δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις της Κομισιόν, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα άνοιγε θέμα ελληνικών παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, θα πρέπει να κινείται μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του κρατικού προϋπολογισμού.

Τέταρτη προϋπόθεση είναι το μέτρο να συμμορφώνεται με την ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Για παράδειγμα, σε μία συγκυρία όπου στο ελληνικό σύστημα είναι ήδη ορατές οι παρενέργειες από τη μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών, δεν θα είχε νόημα η στήριξη αυτή να επιστραφεί από τις βιομηχανίες με την κατασκευή νέων ηλιακών πάρκων.

Αλλαγές στο σχέδιο του ΣΕΒ

Τη σκυτάλη των διαβουλεύσεων θα πάρει σήμερα η συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο του ΣΕΒ με στελέχη του ΣΕΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σύνδεσμος θα «κατέλθει» με βελτιώσεις στην πρότασή του, όπως ότι οι ΑΠΕ που θα δρομολογηθούν από τις βιομηχανίες θα προκύψουν μέσα από διαγωνισμούς. Επίσης, οι «πράσινες» μονάδες που θα αναπτυχθούν, για να επιστραφεί το «ενεργειακό δάνειο», θα διαθέτουν μπαταρίες.

Παράλληλα, το σχήμα του Συνδέσμου προβλέπει πλέον πως το «δάνειο» θα έχει τη μορφή επιδότησης της τροφοδοσίας των βιομηχανιών για μία 3ετία, με ένα ποσό 35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Ωστόσο, και πάλι μιλά για κάλυψη του 100% των αναγκών των βιομηχανιών, ανεβάζοντας το budget του μέτρου στα 285 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο Σύνδεσμος δείχνει πάντως διατεθειμένος για επιπλέον προσαρμογές της πρότασης, ώστε αυτή να πάρει το κυβερνητικό «πράσινο φως». Ενδεικτικό είναι ότι, αν και σημειώνεται πως η πολιτική δέσμευση είναι για γενναία στήριξη της βιομηχανίας, υπάρχει η διάθεση να γίνουν αναπροσαρμογές σε πιο περιορισμένα δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, φαντάζει δύσκολο να επέλθει σήμερα σύγκλιση σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον να απομείνουν επιμέρους λεπτομέρειες για διευθέτηση. Με αυτή τη λογική, εκτιμάται ότι ούτε στη νέα Διυπουργική σύσκεψη με τους φορείς της βιομηχανίας, αύριο Πέμπτη, θα βγει «λευκός καπνός».