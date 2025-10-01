Β. Κορκίδης: Θετική συμβολή στη πτώση του ΔΤΚ, η συμφωνία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς των σούπερ μάρκετ

«Ευχάριστη έκπληξη» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, την μεγάλη πτώση που κατέγραψε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και μάλιστα «στο εντυπωσιακό 1,8%, πολύ χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat».

Όπως μάλιστα επισημαίνει, πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί στην ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία από τον Αύγουστο του 2021.

Ο κ. Κορκίδης τόνισε επίσης ότι, θετική εξέλιξη στη πτώση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) θα έχει και η συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς αγαθών, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου ενώ συμπλήρωσε ότι: «Ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα και να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια καθ´ όλη την διάρκεια του χειμώνα».

Αναλυτικά, ο κ. Κορκίδης, ανέφερε τα εξής:

Για πρώτη φορά μάλιστα από τον Μάϊο η Ελλάδα εμφανίζει τιμή κάτω του 3%, και μάλιστα με σημαντική απόκλιση από την προηγούμενη μέτρηση που ήταν στο 3,1%, αλλά και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σημαντική συμβολή φαίνεται να έπαιξε η αποκλιμάκωση στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά, με -0,8%, με τον μηνιαίο δείκτη να υποχωρεί στο 1,4%, καθώς και το ενεργειακό κόστος με τον δείκτη στο -3,7%.

Η μεγάλη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που καταγράφηκε στην Ελλάδα στο 1,8% και μάλιστα με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat σε ετήσια βάση προσπέρασε τον μ.ο της Ευρωζώνης, που αντιθέτως αυξήθηκε από 2% στο 2,2% τον Σεπτέμβριο.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ο τρίτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη, μαζί με αυτόν της Ιταλίας, μετά την Κύπρο με 0% και την Γαλλία με 1,1%.

Στην Ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο είχαν οι τιμές των υπηρεσιών με αύξηση 3,2% έναντι αύξησης 3,1% τον Αύγουστο, ακολουθούμενες από τις τιμές των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με αύξηση 3% έναντι αύξησης 3,2% των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων με 0,8% όπως και τον Αύγουστο, ενώ οι τιμές ενέργειας μειώθηκαν 0,4% έναντι μείωσης 2% τον Αύγουστο.

Η ΕΚΤ πιστεύει πως η πορεία πτώσης του πληθωρισμού έχει τελειώσει και αυτός είναι ο βασικός λόγος που διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο, ενώ έχει αποκλείσει μία ακόμα μείωση επιτοκίων τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, καθώς τηρεί στάση αναμονής για την ευρωπαϊκή οικονομία και πόσο ανθεκτική θα αποδειχθεί στις επιπτώσεις των δασμών από τις ΗΠΑ.

Είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία ο φθινοπωρινός εναρμονισμένος πληθωρισμός να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους. Επίσης, θετική εξέλιξη στη πτώση του ΔΤΚ θα έχει και η συμφωνία του ΥΠΑΝ με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς αγαθών, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου. Ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα και να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια καθ´ όλη την διάρκεια του χειμώνα.