ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Μεγάλη «ορατότητα» φέρνουν Παραχωρήσεις – Αττική Οδός, ανεκτέλεστο 9,2 δισ. και ισχυρή ρευστότητα

Ποιοι είναι οι πυλώνες ανάπτυξης του ισχυρότερου εγχώριου ομίλου υποδομών. Πώς οι παραχωρήσεις και το ανεκτέλεστο μαμούθ στηρίζουν τις προοπτικές. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου 2025 και σε σχετικό IR Report για τα μεγέθη, τα highlights και τις προοπτικές.

Λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 219,3 εκατ. ευρώ, ρευστότητα 2 δισ. μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του εταιρικού ομολόγου, μεγάλο αποτύπωμα σε παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ που εξασφαλίζουν μακροχρόνιες ροές αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών εργασιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενο την 30.06.2025 σε 6,3 δισ. ευρώ. Περαιτέρω ο Όμιλος αναμένει προς υπογραφή συμβάσεις νέων έργων για τα οποία έχει προκριθεί, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, από τις οποίες 1 δισ. ευρώ αφορούν εκτελέσεις δημοσίων έργων και 1,9 δισ. ευρώ έργα τα οποία αφορούν ιδιωτικά έργα και επενδύσεις του Ομίλου (IRC Ελληνικού, κλπ). Με τον Όμιλο να έχει υπογράψει έως και τις 16.09.2025 επιπλέον νέες συμβάσεις ύψους 0,7 δισ. ευρώ. Περίπου το 75% του συνολικού ανεκτέλεστου αφορά ιδιωτικά έργα και έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου.

Τι φέρνει η Αττική Οδός – Τα margins

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε σχετικό IR Report, το συνολικό ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 9,2 δισ. ευρώ που δίνει ορατότητα τουλάχιστον 6 ετών, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η δε συνεισφορά της Αττικής Οδού από το 4ο τρίμηνο του 2025 παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη στην λειτουργική κερδοφορία με υψηλή παραγωγή ταμειακών ροών (συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου ύψους 549 εκατ., +35% σε σχέση με το οικονομικό έτος 2024, με 54% συμμετοχή σε περιουσιακά στοιχεία παραχώρησης).

Μάλιστα, αναμένονται καταβολές μετρητών ύψους 60 εκατ. ευρώ που θα εισπραχθούν από την Αττική Οδό το Β’ Εξάμηνο 2025, ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού (ανάληψη παραχώρησης) στο τέλος του έτους.

Στις Παραχωρήσεις το margin φτάνει σε 64,4% με καθαρό κέρδος 1 εκατ. στο 6μηνο. Στους αυτοκινητόδρομους καταγράφηκε άνοδος 4,6% στην Αττική Οδό (y-o-y), 3,3% στη Νέα Οδό και 24,5% στην Κεντρική Οδό αλλά και 4,15% στην Ολυμπία. Στην Αττική Οδό στο Q2 είχαμε μέση ημερήσια διέλευση 298,8 χιλ. οχήματα, έσοδα από διόδια 59,4 εκατ. ευρώ, adj. EBITDA 47,4 εκατ. ευρώ, margin 77,8% και EBIT κέρδη 20,1 εκατ. ευρώ, με χρέος σχεδόν 2,6 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα 119 εκατ. ευρώ. Στην κατασκευή το margin ανήλθε σε 11,8%.

Η ευρωστία του ομίλου

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημοσίευσε χτες την έκθεση οικονομικής κατάστασης για το πρώτο εξάμηνο του 2025 με τα καθαρά κέρδη για τους μετόχους να ανέρχονται σε 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. το προηγούμενο έτος, και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να διαμορφώνονται σε 0,68 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,5%.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ήδη δημοσιοποιήσει τα βασικά οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου σε σχετικό Flash Note στις 10 Σεπτεμβρίου, με τα τελικά στοιχεία να μην παρουσιάζουν κάποια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1.957,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,6% από την προηγούμενη χρονιά, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 84,4% ανερχόμενη σε 317,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την απόδοση του τομέα των παραχωρήσεων, ο οποίος ενισχύθηκε με την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού, που συνεισέφερε 89 εκατ. ευρώ στην λειτουργική κερδοφορία.

Για ένα ακόμα εξάμηνο παρατηρήθηκε αύξηση της κυκλοφορίας στο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου. Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε αύξηση εσόδων, διατηρώντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους του σε υγιή επίπεδα. Σε συνέχεια της αύξησης της κερδοφορίας, σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν σε 219,3 εκατ. έναντι 93,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 147,4 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι 97,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 50,7%, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση του EBITDA του Τομέα των Κατασκευών και του Τομέα των Παραχωρήσεων κυρίως λόγω της λειτουργίας της Νέας Αττικής Οδού Παραχώρηση Α.Ε.

Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 87,6 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι 57,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 51,8% οφειλόμενη κυρίως στην αυξημένη λειτουργική κερδοφορία του Τομέα των Κατασκευών. Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε 68,3 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, έναντι 39,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 72,9%. Τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους από το σύνολο των δραστηριοτήτων, χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε 68,6 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο, εκ των οποίων τα 68,3 εκατ. ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, έναντι 44,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, εκ των οποίων τα 54,9 εκατ. ευρώ είναι τα καθαρά κέρδη που αναλογούσαν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής.

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 1,464 δισ., ενώ η συνολική ρευστότητα, μετά και την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς εταιρικού ομολόγου ανέρχεται στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 117 εκατ. ευρώ, έναντι 153 εκατ. ευρώ στις 31.12.2024.

Όσον αφορά τις προοπτικές για τις επόμενες περιόδους, ο Όμιλος σημειώνει ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμες και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση αναμένεται σταδιακά με την λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και απορριμμάτων κ.ά.

Η εικόνα στις Κατασκευές

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Κατασκευών κατά την περίοδο του Α΄ εξαμήνου του 2025 διαμορφώθηκε σε 813,5 εκατ. ευρώ έναντι 572,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένος κατά 42,2%. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 89,6 εκατ. ευρώ έναντι 59,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένο κατά 50,3%, συνεπεία του βελτιωμένου περιθωρίου κέρδους των εκτελούμενων έργων.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 74,6 εκατ. ευρώ έναντι 47,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένα κατά 56,7% για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 52,3 εκατ. ευρώ έναντι 27,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων) και είναι αυξημένα κατά 92,3%, λόγω της αύξησης του αναβαλλόμενου φόρου. Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα Κατασκευών προς τρίτους προέρχεται από τις δραστηριότητες: α) στην Ελλάδα και την Κύπρο σε ποσοστό 98% και β) σε Βαλκανικές χώρες σε ποσοστό 2%.

Πώς πήγε ο τομέας Παραχωρήσεων

Ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα των Παραχωρήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, διαμορφώθηκε σε 258,9 εκατ. ευρώ, έναντι 129,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, και είναι αυξημένος κατά 100,1%.

Η αύξηση οφείλεται αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στην ενσωμάτωση των εσόδων του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού το οποίο δεν υπήρχε την αντίστοιχη περίοδο του 2024,. Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 166,8 εκατ. ευρώ, έναντι 77,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και είναι αυξημένο κατά 114,4%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την ενσωμάτωση του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού. Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 66,0 εκατ. ευρώ, έναντι 35,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 86,4%, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,0 εκατ. ευρώ, έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 91,3%, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά και την έναρξη εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του Β.Ο.Α.Κ. και της Αττικής Οδού, προσεγγίζει πλέον τα 2.000 χλμ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

Τέλος, θα συνεχιστεί η δραστηριότητα του Ομίλου στον Τομέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων και τα επόμενα έτη, ο δε αριθμός θέσεων στάθμευσης που αναλογεί συνολικά στον Όμιλο ανέρχεται σε 2.171.

Εκτός των ανωτέρω, η Διοίκηση συνεχίζει την διερεύνηση νέων επενδύσεων για την επέκταση της δραστηριότητας του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία, συνεργαζόμενος με χρηματοοικονομικούς παράγοντες και ειδικούς αναλυτές των διεθνών αγορών.

Λειτουργικός Τομέας Εκμετάλλευσης Ακινήτων – Real Estate

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας μια σημαντική θέση στον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, διαθέτει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο αξίας 122 εκατ. ευρώ, σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά πάρκα, οικόπεδα και αγροτεμάχια σε τουριστικές περιοχές. Οι οικοπεδικές εκτάσεις αποτελούν το 70% του χαρτοφυλακίου και βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένες σε διαφορετικές περιοχές. Εξετάζεται η αξιοποίηση επιλεγμένων οικοπέδων του χαρτοφυλακίου, με στόχο την πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, κάποια από τα οικόπεδα βρίσκονται στη διαδικασία πώλησης ως έχουν, ανταποκρινόμενα στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και εντασσόμενα στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου για αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και ενίσχυση των οικονομικών του επιδόσεων.

Συγκεκριμένα, εντός της ανωτέρω περιόδου, η Δ/νση ακινήτων και συμμετοχών του Ομίλου εξετάζει την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση των κατωτέρω αποφάσεων: (α) αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αξιοποιώντας τα πολεοδομικά ώριμα ακίνητα προς πώληση, (πχ οικόπεδα στην Κέρκυρα).

Ολοκληρώθηκε η πώληση ενός εκ των 5 γεωτεμαχίων που βρίσκονται στην Κασσιόπη της Β. Κέρκυρας, με τίμημα 4,6 εκατ. ευρώ, όπως, επίσης, ολοκληρώθηκε και η πώληση οικοπέδου στην ΒΙΠΑ Θεσσαλονίκης, έναντι ποσού 1,95 εκατ. ευρώ, (β) επανασχεδιασμό των χρήσεων σε ακίνητα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εσόδων τους, (Ιωάννινα, Βόλος), με σκοπό την επίτευξη μέγιστων εσόδων από την κάθε επένδυση.

Απόρροια αυτού, είναι η ωρίμανση των εμπορικών μισθώσεων και μίσθωση του 60% του συνόλου των τ.μ. κυρίας χρήσης, του Παραλίμνιου Εμπορικού Πάρκου στα Ιωάννινα, ποσοστό που μεταβάλλεται θετικά το αμέσως επόμενο διάστημα, με νέες συμφωνίες, (γ) σχεδιασμό νέων αναπτύξεων όπως Αργολική Ριβιέρα, και (δ) εμπορική αξιοποίηση των ακινήτων που έχουν περιέλθει και θα περιέλθουν στον Όμιλο μέσα από συμβάσεις παραχώρησης. Απόρροια τούτου, η υλοποίηση μισθώσεων που επιφέρουν ετήσια έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.