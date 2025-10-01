Γεωργιάδης-για-Καρυστιανού:-«Ό,τι-και-να-λέει-για-μένα,-εγώ-θα-σέβομαι-μια-μάνα-που-έχει-χάσει-το-παιδί-της»

Για τις τελευταίες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού κλήθηκε να απαντήσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Τρίτης (1/10), μετά τις τελευταίες «βολές» που εξαπέλυσε εκείνη προς το πρόσωπό του.

«Έχω πει από την αρχή ότι οι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους δικαιούνται να λένε ό,τι θέλουν», όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. «Αν και εφόσον ποτέ η κ. Καρυστιανού επιλέξει να κατέβει στον στίβο της πολιτικής – είναι δίκαιωμά της – τότε θα μπορώ να αντιπαρατεθώ μαζί της. Όσο επιλέγει – και πάλι δικαίωμά της – να είναι εκτός πολιτικής, θα μου επιτρέψετε ό,τι και να λέει για μένα, εγώ να σέβομαι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της».

Ωστόσο, ο υπουργός εκτίμησε ότι η κ. Καρυστιανού έχει αφήσει «τελείως ανοιχτό» το ενδεχόμενο καθόδου της στην πολιτική. «Είπε μπορώ να συμμετέχω, δεν μπορώ να το φτιάξω. Δεν είπε ότι δεν θα κατέβει, το ανάποδο είπε. Εάν η κ. Καρυστιανού ήθελε να κλείσει τη συζήτηση περί πολιτικής, θα την είχε κλείσει. Δεν την κρίνω για αυτό, μην παρεξηγηθώ. Εμένα μού αρέσει η δημοκρατία και της εύχομαι αν το κάνει να τα πάει και καλά».

«Αγαπητή κυρία Καρυστιανού, είμαι γονέας. Αντιλαμβάνομαι το πένθος και τον πόνο που έχετε, τον σέβομαι και δεν θέλω να μπλέξω σε καβγά», τόνισε στη συνέχεια και προσέθεσε λέγοντας:

«Οι υπουργοί που κατηγορήθηκαν από τους γονείς είναι σήμερα και οι δυο στο ειδικό δικαστήριο άρα οι υπουργοί αυτοί θα κριθούν από το δικαστήριο. Επειδή ακούω την κυρία Κωνσταντοπούλου που λεέι ότι θα είναι στημένη η δίκη, στον κόσμο που ζούμε δεν έχουμε άλλο τρόπο να λύνουμε τις διαφορές μας από τα δικαστήρια, εκεί είναι ο φυσικός τόπος».

Καρυστιανού: Σας ξεμπροστιάζω, κ. Γεωργιάδη – Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από ασυλία

Είχε προηγηθεί νέα παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού, όπου κατηγορούσε τους υπουργούς της κυβέρνησης της ΝΔ για έλλειψη ανδρείας να αντιμετωπίσουν «τις ποινικές τους ευθύνες για τα εγκληματικά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται».

Η ίδια προσθέτει ότι η δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι «εμείς οι βουλευτές της ΝΔ είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι» αποκαλύπτει «πολιτική δειλία και αλαζονεία».

Κλείνοντας, η κ. Καρυστιανού τον προκαλεί να απαντήσει σε όλα όσα προσάπτει στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας της θα συνεχιστεί μέχρι την αποκάλυψη της αλήθειας για το θάνατο της κόρης της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Επειδή λοιπόν η δική μου φωνή είναι φωνή αλήθειας, είναι φωνή ανδρείας, και όχι φωνή συγκάλυψης, μικροψυχίας και ατιμωρησίας, σας «απελευθερώνω» κ. Γεωργιάδη, και σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.