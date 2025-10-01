Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας Ρούτσι – Δίνει τα ρέστα της να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη

Δριμύ κατηγορώ κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την οποία είπε ότι «έχει οργανώσει την ιστορία με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι» εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε στο Action24 για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «έχει πάρει έναν πατέρα που πονάει για το παιδί του και τον έχει παρασύρει με κακές νομικές συμβουλές. Αν την ενδιέφερε η δικαιοσύνη θα έδειχνε σεβασμό και στις μητέρες των νεκρών μηχανοδηγών. Έχει έναν στόχο, να μην ξεκινήσει το δικαστήριο. Θλίβομαι που βλέπω τον κ. Ρούτσι να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του».

Αφού τόνισε ότι «δεν υπάρχουν κάποιοι που να μην θέλουν να ερευνηθούν τα οστά των παιδιών και τοξικολογικά – εγώ λέω να ερευνηθεί – κάθε αίτημα του οποιουδήποτε που πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη ή συνωμοσία πρέπει να γίνεται δεκτό» στη συνέχεια εξήγησε μια «κρίσιμη παράμετρο»

«Από την ώρα που ο εφέτης ανακριτής έκλεισε τον φάκελο της ανάκρισης, μέχρι να κλείσει τον φάκελο η Κωνσταντοπούλου είχε υποβάλει διάφορες μηνύσεις στον ανακριτή για να αλλαχθεί. Αν είχε ευοδωθεί κάποια από αυτές, η διαδικασία θα είχε ξεκινήσει από την αρχή. Αφού απορρίφθηκαν όλες οι μηνύσεις, όταν είπε ο εφέτης ανακριτής κλείνω τον φάκελο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη, ξεκινάνε φασαρία ότι δήθεν η ΓΧΚ του κράτους βρήκε ξυλόλιο που είναι ψέματα. Αφού δεν τους έκατσε αυτό, ξεκίνησε την απεργία πείνας ο Ρούτσι. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές, αυτό σημαίνει ανοίγει ξανά η ανακριτική διαδικασία και σταματά η χρονομέτρηση για να ξεκινήσει η δίκη. Άρα η δίκη πάει 2,5 χρόνια μετά, αυτό λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου».

Παράλληλα σημείωσε ότι «ο Άρειος Πάγος είπε από τη στιγμή που ξεκινά το δικαστήριο, ο κ. Ρούτσι μπορεί να κάνει το αίτημα εκεί. Αν γίνει δεκτό το αίτημα, δεν σταματά η έναρξη της δίκης γίνεται παράλληλα. Ο Άρειος Πάγος λέει, για να μην σταματήσουμε τη δίκη και υπάρξουν παραγραφές για πλημμελήματα, ας ξεκινήσει, ας κατατεθούν τα αιτήματα»

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλει να μην ξεκινήσει το δικαστήριο γιατί αν φτάσει στις εκλογές με τα Τέμπη ανοιχτά προσδοκά να πάρει 15%. Όλη η πολιτική καριέρα της είναι τα Τέμπη. Αν φτάσει σε εκλογές με ολοκληρωμένη τη δίκη ή έχοντας αποδειχθεί ότι τα περί ξυλολίου ήταν μπούρδες, θα πάει στο 3% ή εκτός. Άρα η κυρία Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρος και πολιτικός αρχηγός δίνει τα ρέστα για να μην ξεκινήσει δίκη» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε επόμενη ερώτηση για τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού προς το πρόσωπό του, ο υπουργός Υγείας απάντησε πως «έχω πει από την αρχή ότι οι γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους δικαιούνται αν λένε ό,τι θέλουν. Αν επιλέξει να κατέβει στον στίβο της πολιτικής, είναι δίκαιωμά της, τότε θα μπορώ να αντιπαρατεθώ μαζί της. Όσο είναι εκτός, εγώ θα σέβομαι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της ό,τι και να λέει για μένα».

Ωστόσο εκτίμησε ότι «εάν η κυρία Καρυστιανού ήθελε να κλείσει τη συζήτηση περί συμμετοχής στην πολιτική θα το είχε κάνει. Δεν την μέμφομαι γι αυτό, της εύχομαι αν το κάνει να τα πάει και καλά».

Απευθυνόμενος, δε, στην κυρία Καρυστιανού είπε «αγαπητή μου είμαι γονέας αντιλαμβάνομαι το πένθος και τον πόνο τον σέβομαι και δεν θέλω να μπλέξω σε καβγά» προσθέτοντας ότι «οι υπουργοί που κατηγορήθηκαν από τους γονείς είναι σε ειδικό δικαστήριο άρα οι υπουργοί αυτοί θα κριθούν από το δικαστήριο. Επειδή ακούω την κυρία Κωνσταντοπούλου που λεέι ότι θα είναι στημένη η δίκη, στον κόσμο που ζούμε δεν έχουμε άλλο τρόπο να λύνουμε τις διαφορές μας από τα δικαστήρια, εκεί είναι ο φυσικός τόπος»