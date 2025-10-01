«Γράψε – σβήσε» ο Τραμπ στη Στατιστική Υπηρεσία – Απέσυρε την υποψηφιότητα Άντονι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την υποψηφιότητα του συντηρητικού οικονομολόγου Ε. Τζ. Άντονι για την θέση του επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), ανακοίνωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

Ο κορυφαίος οικονομολόγος του συντηρητικού Heritage Foundation επελέγη από τον Αμερικανό πρόεδρο για να καλύψει την θέση του επικεφαλής σε έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς δεδομένων της κυβέρνησης τον Αύγουστο.

Προηγήθηκε η καρατόμηση την Έρικα ΜακΕντάρφερ που ηγούνταν προηγουμένως της κυριότερης υπηρεσίας στατιστικών, η οποία αποτελεί μέρος του υπουργείου Εργασίας και εξάγει στατιστικά στοιχεία που παρακολουθούνται στενά από τις αγορές.

Αφορμή για την απομάκρυνση της ΜακΕντάρφερ μετά από τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση που περιείχαν σημαντικές επί τα χείρω αναθεωρήσεις στα στοιχεία απασχόλησης του Μαΐου και του Ιουνίου. Οι αναθεωρήσεις αυτές ήταν σημαντικές καθώς δείχνουν ότι οι ΗΠΑ πρόσθεσαν σχεδόν 260.000 λιγότερες θέσεις εργασίας τον Μάιο και τον Ιούνιο από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί.

Η απόλυση της ΜακΕντάρφερ πυροδότησε ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα των επίσημων δεδομένων στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η επιλογή του Άντονι θεωρήθηκε εύστοχη από πολλούς συντηρητικούς οικονομολόγους, ωστόσο, ορισμένοι ανεξάρτητοι αναλυτές τον έκριναν ακατάλληλο για τη θέση, θεωρώντας ότι ο διορισμός του θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Από τον Λευκό Οίκο πάντως δεν δόθηκαν εξηγήσεις για τον λόγο που ο Τραμπ απέσυρε την υποψηφιότητα του Άντονι. Έκανε ωστόσο γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να ορίσει σύντομα νέο υποψήφιο για τη θέση.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή της Γερουσίας που επιβλέπει το υπουργείο Εργασίας δεν προγραμμάτισε ποτέ ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του Άντονικαι την Τρίτη, η Ρεπουμπλικανίδα γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα δήλωσε ότι εξακολουθεί να ανησυχεί για τον διορισμό του. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, αρκετοί άλλοι Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες.

Ο Αντόνι υπηρετεί επί του παρόντος ως επικεφαλής οικονομολόγος στο συντηρητικό think tank Heritage Foundation και έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

