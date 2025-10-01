Δυναμικό-παρών-του-ΠΑΣΟΚ-στο-συλλαλητήριο-για-το-εργασιακό-νομοσχέδιο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Φυγή προς τα εμπρός στοχεύει η Χαριλάου Τρικούπη, με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ ήδη να αλωνίζουν την χώρα με στόχο να μεταδώσουν το μήνυμα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος, με το ΠΑΣΟΚ να στοχεύσει να βρεθεί συγκροτημένα παρών στο συλλαλητήριο με βουλευτές και στελέχη. Σε επανειλημμένες συσκέψεις των προηγούμενων ημερών αποφασίστηκε όλα τα κεντρικά στελέχη να μετέχουν στην κινητοποίηση με τον τόνο να δίνει ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει κινητοποίηση του κόμματος στην Αττική, με αποστολή μηνυμάτων σε μέλη του κόμματος.

Αν η απάντηση είναι η 13ωρη εργασία το ερώτημα είναι λάθος σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης που προτάσσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς . Επισημαίνουν την ανάγκη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ωράρια που δεν θα φέρνουν εξάντλησή αλλά ποιοτικό χρόνο.

Στην Χαριλάου Τρικούπη μελετούν και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που όπως επισημαίνουν αναδεικνύουν την φθορά της Κυβέρνησης με στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη να εισηγούνται στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να φωτίζει σε κάθε παρέμβαση την διαφορά της Αξιωματικής αντιπολίτευσης και να επενδύσει στην τιμιότητα, την εντιμότητα και τα «Καθαρά χέρια».

Μετρούν μάλιστα την απήχηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και εκτιμούν ότι όταν οι πρωτοβουλίες του κόμματος γίνονται γνωστές, οι θέσεις του κόμματος παίρνουν στην κοινωνία γι αυτό και συνεχίζουν τις περιοδείες και τις συνεντεύξεις τύπου στην Περιφέρεια.

Την ίδια ώρα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή συνεχίζουν την μάχη της αποκάλυψης της αλήθεια και επιμένουν στην κλήση μαρτύρων που θα διαφωτίσουν την υπόθεση.

Η ημερομηνία του Συνεδρίου του κόμματος αναμένεται να κλειδώσει τις επόμενες ημέρες. Το κρίσιμο είναι αν στο ανώτατο όργανο του κόμματος θα σβήσουν οι φωτιές που έχουν ανάψει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με τα κορυφαία στελέχη Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα να εκφράζουν δημοσίως τις παρατηρήσεις τους για την στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα να κινδυνεύει να μπει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας.

