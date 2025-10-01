Ευρωαγορές:-Ανοδική-αντίδραση-υπό-το-φως-του-πληθωρισμού-και-των-εξελίξεων-στις-ΗΠΑ

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο σήμερα, Τετάρτη (1/10), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις νέες ενδείξεις για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο «shutdown» των ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 1,15%, φτάνοντας στις 564 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 1,03% και έκλεισε στις 9.446 μονάδες, ενώ ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κέρδισε 0,98%, φτάνοντας τις 24.113 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 σημείωσε αύξηση 0,9%, αγγίζοντας τις 7.966 μονάδες.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, η Eurostat ανακοίνωσε πως ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2,0% τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την αντίληψη στις αγορές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πιθανότατα δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων σε αυτή τη φάση, μετά τις ήδη οκτώ που έχουν προηγηθεί. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εμφανίζονται ικανοποιημένοι με το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων, καθώς οι πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν ότι ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο και η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική στις πιέσεις από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι συνθήκες στον βιομηχανικό τομέα της Ευρωζώνης επιδεινώθηκαν τον Σεπτέμβριο, διαγράφοντας τα κέρδη του Αυγούστου. Η συρρίκνωση του δείκτη PMI της HCOB αποδίδεται σε μείωση των νέων παραγγελιών και σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, μια νέα πηγή έντασης διαφαίνεται στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης, καθώς οι αμερικανικές αρχές επιδιώκουν αλλαγές στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες. Συγκεκριμένα, η Fed φέρεται να επιδιώκει την ανατροπή απόφασης τριών ετών που αντιμετωπίζει την ευρωζώνη ως ενιαία αγορά για την αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις διασυνοριακές εκθέσεις τραπεζών. Η ενδεχόμενη αλλαγή αναμένεται να αυξήσει τις εποπτικές απαιτήσεις για αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει νέα σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, σύμφωνα με πηγές του -.