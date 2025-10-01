Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκτά το 5% της Lithium Americas – Άλμα 25% για τη μετοχή

Η εταιρεία κατέληξε επίσης σε συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας για την άντληση ενός δανείου ύψους 2,23 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Άλμα άνω του 25% σημειώνει η μετοχή της Lithium Americas μετά την ανακοίνωση πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμφώνησε να αποκτήσει μερίδιο 5% στην εταιρεία και 5% στο έργο εξόρυξης Thacker Pass, το μεγαλύτερο κοίτασμα λιθίου στη χώρα.

Σύμφωνα με το -, η εταιρεία κατέληξε επίσης σε συμφωνία με το Υπουργείο Ενέργειας για την άντληση ενός δανείου ύψους 2,23 δισ. δολαρίων, το οποίο είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Η μετοχή της Lithium Americas «σκαρφάλωσε» έως και 32% νωρίτερα ενδοσυνεδριακά στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, γεγονός που διαμόρφωσε τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας σε πάνω από 1,7 δισ. δολάρια.

Η κίνηση αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας αυτόνομης εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμα μέταλλα, προκειμένου να περιοριστεί η εφοδιαστική «εξάρτηση» που υπάρχει μέχρι ώρας από την Κίνα. Ήδη τον Ιούλιο είχε ανακοινωθεί από την αμερικανική κυβέρνηση επένδυση 400 εκατ. δολαρίων στην MP Materials για τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου παραγωγής μαγνητών σπανίων γαιών.

Το Thacker Pass, το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με την General Motors, προβλέπεται να εξελιχθεί σε μια σημαντική πηγή λιθίου για την αμερικανική βιομηχανία, η οποία επί του παρόντος παράγει μόνο μικρές ποσότητες του μετάλλου.

«Είναι προς το εθνικό μας συμφέρον να ολοκληρωθεί το ορυχείο», δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, σε συνέντευξη στο - TV. «Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται ότι θα αντικαταστήσει μεγάλο μέρος των εισαγωγών λιθίου».

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης πως θα αντλήσει 435 εκατ. δολάρια από το δάνειο του Υπουργείου Ενέργειας, με το συνολικό ποσό να μειώνεται ελαφρώς στα 2,23 δισ. δολάρια από τα 2,26 δισ. που είχαν εγκριθεί αρχικά. Παράλληλα, το υπουργείο συμφώνησε να αναβάλει την αποπληρωμή 182 εκατ. δολαρίων του χρέους κατά τα πρώτα πέντε χρόνια.

Το δάνειο, το οποίο είχε οριστικοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2024 από την κυβέρνηση Μπάιντεν, έχει στόχο τη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός εργοστασίου επεξεργασίας ανθρακικού λιθίου, δίπλα στο ορυχείο αξίας 2,2 δισ. δολαρίων.

Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, η μονάδα αναμένεται να παράγει περίπου 40.000 τόνους ανθρακικού λιθίου ετησίως, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Ενέργειας.

Το - είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η Lithium Americas και η GM ζήτησαν από το Υπουργείο Ενέργειας να αναδιαρθρώσει το δάνειο, επειδή δεν ήταν δυνατόν να πληρούν τους αρχικούς όρους του.

Η Lithium Americas ανακοίνωσε ακόμη ότι η GM συμφώνησε να τροποποιήσει τη συμφωνία προμήθειας λιθίου, επιτρέποντας την πώληση σε άλλους αγοραστές την ποσότητα του μετάλλου που η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα λαμβάνει από το ορυχείο.