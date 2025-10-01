Η-μαρίνα-Αλίμου,-ο-τουρισμός-και-το-real-estate-της-Ελλάκτωρ

Πώς διαγράφεται η συνέχεια για την Ελλάκτωρ μετά τη ρευστοποίηση των βασικότερων δραστηριοτήτων της. Εστιάζει στην αξιοποίηση της μαρίνας Αλίμου, σε τουρισμό και τομέα ακινήτων. Τι συμβαίνει με τα projects. Ερωτηματικό μια νέα επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους.

Κατά τη διάρκεια του A’ εξαμήνου του 2025 δόθηκε από την Ελλάκτωρ έμφαση στο έργο της ανάπτυξης της Νέας Μαρίνας Αλίμου, καθώς πλέον ο όμιλος έχει ρευστοποιήσει, μετά την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών της ΗΛΕΚΤΩΡ και των ΑΠΕ στη Motor Oil, του Smart Park στην Fourlis – Trade Estates, και της ΑΚΤΩΡ (AKTOR), και το asset των Παραχωρήσεων (επίσης AKTOR) αλλά και τις Γούρνες σε Dimand (εκκρεμούν Καμπάς και κάποια ακόμα οικόπεδα).

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία από Σ.Δ. του Ομίλου στις 30.06.2025 ήταν 262,1 εκατ. έναντι 293,2 εκατ. στις 31.12.2024, ενώ προστίθενται πλέον και τα έσοδα από τις Παραχωρήσεις, κάτι που σημαίνει ότι η αγορά αναμένει «σήμα» για τυχόν νέα επιστροφή κεφαλαίου.

Μετά την υποβολή για έγκριση στις αρμόδιες αρχές των οριστικών μελετών τον Οκτώβριο του 2024, αναμένεται πλέον η έκδοση των οικοδομικών αδειών εντός του φθινοπώρου του 2025. Επιπλέον με εντατικό ρυθμό προχωράει η ανακαίνιση του ξενοδοχείου στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι Αττικής, τη μίσθωση του οποίου έχει αναλάβει η νεοσυσταθείσα Reds Hospitality Μονοπρόσωπη ΑΕ, 100% θυγατρική της REDS ΑΕ, για 25 έτη με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10 έτη. Η ολοκλήρωση της ανακαίνισης θα δημιουργήσει μία πλήρως εκσυγχρονισμένη ξενοδοχειακή μονάδα, η λειτουργία της οποίας αναμένεται στο τέλος του 2025. Η έναρξη της λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας στο Μαρούσι Αττικής σε συνδυασμό με τη λειτουργία των πολυτελών εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων σε 8 αυτοτελή ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, ενισχύει την παρουσία του κλάδου στον τομέα της φιλοξενίας και προωθεί την επιχειρησιακή στρατηγική της. Τέλος, η REDS (σε Κ/ξία με την εταιρεία Αποθήκες Αιγαίου ΑΕΒΕ) συμμετέχει στο διαγωνισμό (β’ φάση) για την 20ετή εκμίσθωση και εκμετάλλευση της Ακτής Βουλιαγμένης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην οικονομική έκθεση 6μήνου 2025, στο έργο ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου, η REDS, μετά και την έκδοση της ΚΥΑ από τα σχετικά συναρμόδια Υπουργεία τον Ιούνιο του 2024, προχώρησε με εντατικό ρυθμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Τον Οκτώβριο του 2024 κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές οι οριστικές μελέτες του έργου και πλέον αναμένεται εντός του φθινοπώρου του 2025 η έκδοση των οικοδομικών αδειών ενώ εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η έναρξη των εργασιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία μια σύγχρονης μαρίνας, με στοιχεία βιωσιμότητας και σεβασμό στο περιβάλλον. Στη χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μεικτές χρήσεις, με χώρους εμπορικούς, εστίασης, γραφείων ενώ παράλληλα προβλέπεται και η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης.

Στο έργο της ανακαίνισης του ξενοδοχείου στο Μαρούσι Αττικής, η Reds Hospitality Μονοπρόσωπη ΑΕ (100% θυγατρική της REDS) η οποία έχει εισέλθει στη μακροχρόνια μίσθωση έναντι της REDS, προχωράει με εντατικούς ρυθμούς στις εργασίες ανακαίνισής του. Το ακίνητο που έχει συνολική επιφάνεια 5.725τμ., βρίσκεται σε προνομιακή θέση επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο κέντρο της επιχειρηματικής και εμπορικής αγοράς και μέσω της ανακαίνισης των κτιριακών του εγκαταστάσεων σχεδιάζεται να διαμορφωθεί σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα ακολουθώντας τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση των εργασιών και η λειτουργία του ξενοδοχείου το οποίο θα φέρει την ονομασία ‘’The Fiction Athens’’ αναμένεται στο τέλος του 2025.

Η εξαγορά της εταιρείας ATHENS PROPERTIES BV και των θυγατρικών της το 2024, εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο της REDS με 10 λειτουργικά ακίνητα σε προνομιακά σημεία στο κέντρο της Αθήνας. Τα ακίνητα είναι μεικτών χρήσεων ενώ τα 8 από αυτά τα διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρεία της ATHENS PROPERTIES BV, HESTIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ λειτουργώντας, πολυτελή, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα. H παραπάνω συναλλαγή σε συνδυασμό με την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου ‘’The Fiction Athens’’ στο Μαρούσι Αττικής ενδυναμώνει την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της φιλοξενίας ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα λειτουργικά της έσοδα καθώς και τις λειτουργικές της ταμειακές ροές.

Σχετικά με την έκταση που βρίσκεται περιμετρικά του εμπορικού πάρκου Smart Park, η οποία συνδυαστικά με τις όμορες ιδιοκτησίες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανέρχεται σε περίπου 100 στρ., εξετάζονται οι βέλτιστες λύσεις αξιοποίησής τους. Αναφορικά με το ακίνητο που κατέχει ο Όμιλος στην Ρουμανία εξετάζονται όλες οι παράμετροι αξιοποίησής του.