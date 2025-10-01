Η-google-φέρνει-την-τεχνητή-νοημοσύνη-στο-σπίτι-με-νέες-κάμερες,-κουδούνι-και-ηχείο

Νέα σειρά συσκευών για το σπίτι με την επωνυμία «Νest» παρουσίασε την Τετάρτη η Google, σε μία προσπάθεια να ενσωματώσει ακόμα περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη στα «έξυπνα σπίτια».

Σύμφωνα με το -, η τελευταία σειρά προϊόντων περιλαμβάνει ένα ζευγάρι βιντεοκάμερες, νέο κουδούνι πόρτας και ηχείο που μεταδίδει ήχο προς κάθε κατεύθυνση. Τα τρία νέα προϊόντα κάμερας, αποτελούνται από την τρίτης γενιάς Nest Cam Indoor αξίας 100 δολαρίων, την δεύτερης γενιάς Nest Cam Outdoor αξίας 150 δολαρίων και την τρίτης γενιάς Nest Doorbell αξίας 180 δολαρίων είναι διαθέσιμα άμεσα, ενώ το Google Home Speaker των 99 δολαρίων δεν θα κυκλοφορήσει πριν από την άνοιξη του 2026.

Η εταιρεία δικαιολόγησε την καθυστέρηση στην κυκλοφορία του ηχείου της υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι να δώσει προτεραιότητα στους ήδη υπάρχοντες χρήστες συσκευών της. «Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διαθέσουμε σε πρώιμη πρόσβαση το Gemini for Home στα δεκάδες εκατομμύρια ηχεία και έξυπνες οθόνες που βρίσκονται ήδη στα σπίτια σας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της. Παράλληλα, η Amazon ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα τη δική της νέα σειρά Echo, τα οποία ενσωματώνουν το πιο πρόσφατο λογισμικό Alexa+, με την εμπορική διάθεση να ξεκινά ήδη από τον Οκτώβριο και να συνεχίζεται μέσα στον Νοέμβριο.

Και οι τρεις νέες κάμερες Nest διαθέτουν πλέον πιο ευκρινή ανάλυση βίντεο 2K – σε σύγκριση με την προηγούμενη των 1080p – και καταγράφουν υλικό με HDR (High Dynamic Range – υψηλό δυναμικό εύρος). Παράλληλα, προσφέρουν ευρύτερο οπτικό πεδίο καλύπτοντας γωνία 152 μοιρών, ενώ το νέο Nest Doorbell διαθέτει διαγώνια οπτική 166 μοιρών, που διευκολύνει την απεικόνιση αντικειμένων όπως πακέτα ή παραδόσεις φαγητού που αφήνονται στο έδαφος.

Η αυξημένη ανάλυση επιτρέπει πιο ακριβή μεγέθυνση και περικοπή στο καρέ του βίντεο, προσφέροντας μεγαλύτερη λεπτομέρεια και καθαρότερη εικόνα για τον χρήστη.

Κάθε μία από αυτές, προσφέρει βελτιωμένη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, γεγονός που σημαίνει ότι παραμένουν σε λειτουργία χρωμάτων για περισσότερη ώρα πριν μεταβούν στη νυχτερινή όραση με υπέρυθρες. Ως προεπιλογή, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε έξι ώρες ιστορικού συμβάντων, το οποίο περιλαμβάνει βιντεοκλίπ διάρκειας 10 δευτερολέπτων για κάθε ενεργοποίηση της κάμερας. Με συνδρομή στο Google Home Advanced, ξεκλειδώνεται η δυνατότητα αποθήκευσης έως και 60 ημερών συμβάντων καθώς και 10 ημερών συνεχούς καταγραφής 24/7.