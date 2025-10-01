Η-helleniq-energy-επιβραβεύει-τη-νέα-γενιά-για-17η-συνεχή-χρονιά

373 βραβευθέντες σε διαδοχικές εκδηλώσεις σε Θριάσιο, Δυτική Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.

Η Helleniq Energy συνεχίζει, για 17η συνεχή χρονιά, να στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης «Empowering Youth», επιβραβεύοντας τους αριστούχους απόφοιτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων στους όμορους Δήμους όπου διατηρεί τις εγκαταστάσεις της, με στόχο να

τους ενισχύσει στο ξεκίνημα της Ακαδημαϊκής τους διαδρομής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για τους μαθητές του Θριασίου Πεδίου (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα-Ειδυλλία, Μέγαρα), της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Δέλτα, Αμπελόκηποι-Μενεμένη, Κορδελιό-Εύοσμος), καθώς και του Δήμου Κοζάνης.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα, η Helleniq Energy έχει επιβραβεύσει περισσότερους από 5.700 αριστούχους αποφοίτους από πάνω από 60 Λύκεια, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Φέτος, προστέθηκαν ακόμη 373 νέοι βραβευθέντες, που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι φετινές εκδηλώσεις βράβευσης των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές εξετάσεις αριστούχων αποφοίτων Λυκείου, ξεκίνησαν στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου, συνεχίστηκαν στις 18 του μηνός στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Κοζάνη, αποδεικνύοντας τη βούληση της Helleniq Energy να σταθεί αρωγός στους νέους που επιθυμούν να προοδεύσουν, να διακριθούν και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέλη της Κυβέρνησης, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικοί Μητροπολίτες, αντιπροσωπείες φορέων και οργανισμών. Κοντά στους αριστούχους βρέθηκε η Ανώτατη Διοίκηση της Helleniq Energy και στελέχη του Ομίλου, αλλά και οι πιο θερμοί υποστηρικτές των παιδιών που είναι πάντα οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: «Η στήριξη στη νέα γενιά αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Helleniq Energy. Επιβραβεύουμε διαχρονικά την προσπάθεια, την εργατικότητα και τον ζήλο για γνώση και προσωπική εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, έχουμε επενδύσει την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ σε δράσεις που ωφέλησαν πάνω από 300.000 μαθητές και φοιτητές. Στους νέους που τώρα ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, θέλουμε να προσφέρουμε επιπλέον κίνητρα για να πετύχουν τους στόχους τους. Εκ μέρους της Helleniq Energy, συγχαίρω όλους τους βραβευθέντες για τις επιδόσεις τους και τους εύχομαι καλή πρόοδο!».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Οι νέοι και οι νέες μας που διακρίθηκαν, αποδεικνύουν ότι η αριστεία δεν είναι μόνο βαθμοί, αλλά στάση ζωής. Είναι το αποτέλεσμα επιμονής, υπομονής και αποφασιστικότητας. Ως εκπαιδευτικός, νιώθω βαθιά συγκίνηση βλέποντας τα όνειρα των μαθητών και μαθητριών να εκπληρώνονται και να αναγνωρίζονται.

Θέλω να συγχαρώ θερμά την Helleniq Energy που, επί δεκαεπτά χρόνια, στηρίζει σταθερά τη νέα γενιά, επιβραβεύοντας την αριστεία και ενισχύοντας με πράξεις την προσπάθεια των παιδιών μας. Η Ελλάδα χρειάζεται τα όνειρα και τη δύναμή των νέων. Να στοχεύουν ψηλά και να ελπίζουν βαθιά. Στο Υπουργείο Παιδείας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα τους, δημιουργώντας τις συνθήκες για να προοδεύουν και να χτίζουν ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο δημιουργικό και πιο αισιόδοξο για όλους μας».

Οικοδεσπότης των τριών εκδηλώσεων ήταν ο Λάμπρος Φισφής, ο οποίος με το αστείρευτο χιούμορ του, τον έξυπνο λόγο του και τη θετική του ενέργεια, δημιούργησε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Στη σκηνή βρέθηκε ο Παραολυμπιονίκης, Στέλιος Μαλακόπουλος, ο οποίος ενέπνευσε με την ομιλία του τη νέα γενιά, μιλώντας για τα βιώματά του και την επίτευξη των στόχων του, δίνοντας κίνητρο στα παιδιά να μην σταματήσουν να ονειρεύονται.

Η Helleniq Energy παραμένει σταθερά στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας και της νέας γενιάς. Εκτός από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων, την τελευταία δεκαετία έχει προσφέρει 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε πάνω από 50 κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ από φέτος, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School – The American College of Greece, δημιούργησε το πρώτο Κέντρο Αριστείας αφιερωμένο στη βιώσιμη ενέργεια και ανάπτυξη.