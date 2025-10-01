Θανόπουλος:-Τζίρος-55-εκατ.-ευρώ-για-το-σούπερ-μάρκετ-των-Βορείων-Προαστίων-με-ιστορία-148-ετών

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ για το 2024. Οι στόχοι για το 2025.

Αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό 4-5% προβλέπει για το 2025 η γνωστή αλυσίδα του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων Δ. Θανόπουλος, λαμβάνοντας ώθηση από την αύξηση του μεριδίου αγοράς της και από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Με μόλις τρία καταστήματα σε Κηφισιά και Ερυθραία, αλλά και με μια μακρά ιστορία 148 χρόνων, η οικογενειακή αλυσίδα σούπερ μάρκετ των Βορείων Προαστίων αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τους πελάτες τους, καθώς εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιαίτερη ταυτότητά της αλλά και να ξεχωρίζει μέσα από τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που διαθέτει στα ράφια της.

Με μότο «αν δεν το βρεις στο Θανόπουλο, δεν θα το βρεις πουθενά», η αλυσίδα προσφέρει 45.000 προϊόντα στα φυσικά της καταστήματα και πάνω από 20.000 προϊόντα στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Στα 54,58 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2024

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της αλυσίδας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 54,58 εκατ. ευρώ, έναντι 54,50 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 3,13 εκατ. ευρώ, έναντι 3,38 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση ενώ το ποσοστό των κερδών προ φόρων δια του κύκλου εργασιών είναι 5,74% έναντι 6,20% της προηγούμενης χρήσης.

«Η εταιρεία είναι κερδοφόρα σε ικανοποιητικά ποσοστά επί του τζίρου και οι οικονομικοί δείκτες της που αφορούν στη σταθερότητά της κρίνονται ικανοποιητικοί», τονίζει χαρακτηριστικά η διοίκηση στην οικονομική έκθεση.

Σήμερα στο τιμόνι της Δ. Θανόπουλος βρίσκονται από κοινού τα αδέλφια Περικλής και Τέλης (Παντελής) Θανόπουλος, εκπροσωπώντας την τέταρτη γενιά της επιχείρησης. Ο Περικλής Θανόπουλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ ο Τέλης ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.

Το μοναδικό ελληνικό σούπερ μάρκετ με ιστορία 148 ετών

H Δ. Θανόπουλος Α.Ε. είναι το μοναδικό ελληνικό σούπερ μάρκετ με ιστορία και εμπειρία 148 χρόνων. Ήταν το 1877 όταν ο Παναγιώτης Θανόπουλος ίδρυσε το εδωδιμοπωλείο «Θανόπουλος» στην οδό Αιόλου, το οποίο άρχισε να ξεχωρίζει για την ποιότητα και την ποικιλία των τροφίμων που διέθετε.

Άξιος συνεχιστής του Παναγιώτη Θανόπουλου αποδείχθηκε ο γιος του, Παντελής. Άνθρωπος με μόρφωση, δραστήριος και διορατικός μετατρέπει το κατάστημα στο πρώτο πολυμορφικό εδωδιμοπωλείο, ιδρύοντας μάλιστα μέσα σε αυτό ακόμη και εστιατόρια.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, τα παιδιά του συνεχίζουν με την ίδια δημιουργικότητα. Εμπνευσμένοι από τα παγκοσμίως γνωστά «Faucho» και «Migro», προσθέτουν τμήμα Delicatessen. Ανοίγουν και δεύτερο και τρίτο κατάστημα, φτάνοντας στην εποχή των σούπερ μάρκετ.

Τελικά ο Δημήτριος Θανόπουλος προβλέπει την ανάπτυξη της Αθήνας προς τα Βόρεια, αυτονομείται και ανοίγει το 1980 το πρώτο κατάστημα με την επωνυμία Δημήτριος Θανόπουλος Α.Ε στην πλατεία της Νέας Κηφισιάς. Το δεύτερο κατάστημα ανοίγει το 1996, απέναντι από το σταθμό ΗΣΑΠ-Κηφισιάς για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επιβατών του ηλεκτρικού, ενώ σήμερα οι γιοι του Δημήτρη Θανόπουλου – ο Τέλης και ο Περικλής – είναι οι σύγχρονοι συνεχιστές αυτής της πορείας.

Ανακαινίζουν πλήρως το κατάστημα της Νέας Κηφισιάς, όπου άνετοι χώροι 2700 τ.μ., με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εκπαιδευμένο προσωπικό και με περισσότερα από 45.000 είδη, εξυπηρετούν τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή. Το 2013 ανακαινίζεται ξανά, ανοίγοντας το «Θανόπουλος Care», τμήμα με δερμοκαλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής, ενώ συγχρόνως, στο δεύτερο όροφο του καταστήματος, ξεκινάει η λειτουργία του «Θανόπουλος Café», της πρώτης καφετέριας στην Ελλάδα με προϊόντα αποκλειστικά χωρίς γλουτένη.

Στη συνέχεια το κατάστημα επί των οδών Αδριανού & Δραγούμη επεκτείνεται. Νέοι χώροι πώλησης και νέες ιδιόκτητες θέσεις parking, αναδεικνύουν το κατάστημα. Το 2016 ανακαινίζεται ξανά, σύμφωνα με τις επιταγές της εποχής.

Δεν αργεί να έρθει και το τρίτο κατάστημα, στη γωνία Χαριλάου Τρικούπη και Αίαντος, που ανοίγει τις πόρτες του για να εξυπηρετήσει καλύτερα τη Νέα Ερυθραία και τις γύρω περιοχές.