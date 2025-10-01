Θολό-τοπίο-στην-Αριστερά

-

Αν η ακινησία που επικρατεί αυτή την περίοδο σε επίπεδο σχεδιασμού και ζυμώσεων δεν δώσει τη θέση της σε μπαράζ επαφών, παρεμβάσεων και πολιτικών εξελίξεων τίποτα δεν θα «ταράξει» τα νερά της κεντροαριστεράς και ειδικότερα της αριστεράς μιας και το ΠΑΣΟΚ δεν συζητάει τίποτα πέρα από την αυτόνομη πορεία του. Ο ευρύτερος χώρος θα συνεχίσει να βαδίζει για μια ακόμα μεγάλη εκλογική ήττα ελπίζοντας στο θαύμα της δεύτερης κάλπης.

Το μόνο που γίνεται αυτή την περίοδο είναι να «σπαταλώνται» δυνάμεις μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ακριβώς κανείς δεν γνωρίζει τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού οι εικασίες προκαλούν πάθη και εσωστρέφεια στην Κουμουνδούρου. Δεν είναι τυχαίο πως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δίνουν κάποιον «αέρα» στο κόμμα, ίσως μόνο μια μικρή ανάκαμψη που δεν είναι αρκετή. Ήδη ο Παύλος Πολάκης έχει πάρει το «όπλο» του προειδοποιώντας τον Σωκράτη Φάμελλο να μην παραδώσει τα «κλειδιά» της Κουμουνδούρου στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξει τη «μαρκίζα». Άλλοι βουλευτές και στελέχη εκφράζουν προσμονή για την έλευση του πρώην πρωθυπουργού, ενώ αρκετοί βγάζουν μια έντονη αμηχανία μη γνωρίζοντας το μέλλον τους και ελπίζοντας να περιλαμβάνονται στη «λίστα» του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι λένε μεταξύ τους κορυφαίοι του κόμματος; Θυμίζουν το εγχείρημα του «think tank» πριν τις εκλογές του 2023. «Καλοί οι τεχνοκράτες, αλλά δεν μπορούν να πάρουν στις πλάτες τους ένα κόμμα. Χρειάζεται και έμπειρο πολιτικό προσωπικό να τρέξει παντού», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Αυτό έρχεται ως απάντηση σε σενάρια που διακινήθηκαν το τελευταίο διάστημα πως ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να φτιάξει έναν εκλογικό συνδυασμό μόνο με νέα πρόσωπα και στη συνέχεια να ενσωματώσει όσο πιο ήπια μπορεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο χώρος απαιτεί περισσότερο από ποτέ ενότητα και συσπείρωση, όμως κανείς δεν μπορεί να φανταστεί με ποιον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός θα το πετύχει αυτό αν επιχειρήσει να μπει στο υπάρχον σκηνικό. Εκτός και αν τον βολεύει να έχει απέναντί του τον παλαιό και φθαρμένο κατά πολλούς ΣΥΡΙΖΑ, τραβώντας με αυτόν τον τρόπο μια «γραμμή» με τον παρελθόν. Με ενδιαφέρον, άλλωστε, αναμένονται και οι αναφορές, που θα κάνει στο βιβλίο του στα λάθη που έγιναν στο εσωτερικό του κόμματος την περίοδο 2019-2023 και ποιους θα συμπεριλάβει.

Το σίγουρο είναι πως αν θέλει να φτάσει αυτομάτως το δυνητικό ποσοστό του 20% που του έδωσε η Pulse (βλέπω θετικά ένα νέο κόμμα 8% – το βλέπω με ενδιαφέρον 12%) δεν μπορεί να αγνοήσει τη σημερινή βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Με δεδομένο, μάλιστα πως πάνω από το 80% του κόμματος αυτή τη στιγμή φέρεται να συγκαταλέγονται στους «φιλοτσιπρικούς». Εκεί που θέλει πολύ δουλειά ακόμα είναι η κατάκτηση του κέντρου με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον νικά κατά κράτος με βάση τα στοιχεία της Pulse. Εκτός και αν αποφασίσει να στρίψει το τιμόνι περισσότερο Αριστερά σε αντίθεση με την ομιλία στον Economist που είχε περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Αυτό το άνοιγμα, άλλωστε δεν του βγήκε του Αλέξη Τσίπρα ούτε όταν βρέθηκε για δεύτερη φορά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2019.

Το «σύννεφο» που έχει απλωθεί πάνω από την Κουμουνδούρου γίνεται ακόμα πιο πυκνό αν στην «εξίσωση» μπει και η Νέα Αριστερά. Φαίνεται να υπάρχουν στελέχη τα οποία δεν απορρίπτουν το εγχείρημα Τσίπρα πριν το δουν. Ο Αλέξης Χαρίτσης εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός και υπάρχει η εικόνα πως οι σχέσεις του με τον Σωκράτη Φάμελλο κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο. Εξετάζουν αν το πρότζεκτ της ένωσης των πρώην συντρόφων, που απέτυχε πέρυσι τον Απρίλιο, μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Τα στελέχη της παλαιάς «Ομπρέλας» δεν συζητούν τίποτα άλλο από την αυτόνομη πορεία της Νέας Αριστεράς χωρίς αστερίσκους.

