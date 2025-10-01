Ιαπωνία-ΗΠΑ: Διαχείριση επενδυτικού πακέτου 550 δισ. δολ. στο πλαίσιο της δασμολογικής συμφωνίας

Η Ιαπωνία θα διαχειριστεί ένα επενδυτικό πακέτο 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προβλέπεται από τη συμφωνία των δασμών με την Ουάσινγκτον, χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην αγορά συναλλάγματος, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο εμπορικό διαπραγματευτή Ριοσέι Ακαζάουα.

«Το πακέτο των 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι το επίπεδο στο οποίο δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά συναλλάγματος», δήλωσε ο Ακαζάουα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λέσχη Ξένων Ανταποκριτών της Ιαπωνίας.

