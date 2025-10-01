Κρουαζιέρα: Η επένδυση της MSC στην Ελλάδα – Ένα εκατομμύριο επιβάτες και εθνική στρατηγική

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε πυλώνα της Ανατολικής Μεσογείου για τη Διεύθυνση Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, η οποία παρουσίασε στον Πειραιά το στρατηγικό της όραμα.

Το 2025, οι προσεγγίσεις MSC Cruises και Explora Journeys ανήλθαν σε 525, μεταφέροντας σχεδόν ένα εκατομμύριο επιβάτες σε 21 ελληνικούς προορισμούς, με το MSC Sinfonia να δραστηριοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε εκδήλωση στο κρουαζιερόπλοιο EXPLORA I με αφορμή την τελευταία του προσέγγιση για το 2025 στο λιμάνι του Πειραιά, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, στελεχών λιμένων και αυτοδιοίκησης, η MSC υπογράμμισε την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής για την κρουαζιέρα, με έμφαση στις υποδομές, τη διαφάνεια στη διάθεση των τελών και τη βιωσιμότητα.

Ο κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, ανέφερε ότι: «Θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μας ότι από τις εργασίες της σημερινής εκδήλωσης θα προκύψουν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα οδηγήσουν σε οφέλη για την πόλη, το μεγάλο μας λιμάνι και την τοπική κοινωνία. Ως απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, που υπηρέτησα επί είκοσι χρόνια στο λιμάνι κρουαζιέρας, γνωρίζω τόσο τα προβλήματα όσο και τις τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης που αναδεικνύονται. Ευκαιρίες που γίνονται πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειες όλων εσάς, που με όραμα, σχέδιο και σκληρή δουλειά εργάζεστε για το μέλλον του τουρισμού κρουαζιέρας. Η ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την κρουαζιέρα είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρισμό, για τα οφέλη που θα αποφέρει στην ελληνική οικονομία και, κυρίως, για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μας.»

Ο κ. Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά σημείωσε ότι: «Η κρουαζιέρα αφορά προφανώς όχι μόνο τον Πειραιά, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Με χαρά θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αύξηση στο homeporting, γεγονός που σημαίνει ότι οι τουρίστες πλέον μένουν μία ή δύο διανυκτερεύσεις. Έτσι, προλαβαίνουν να επισκεφθούν και την Αθήνα αλλά και τον Πειραιά, ενισχύοντας την τοπική μας οικονομία. Είμαστε ανοικτοί στο γόνιμο διάλογο, προσπαθούμε και περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε μέρος της συζήτησης για τον εθνικό σχεδιασμό για την κρουαζιέρα.»

Ο κ. Beiyan Jin, Αντιπρόεδρος ΟΛΠ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συζήτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του στρατηγικού δυναμικού του συγκεκριμένου τομέα, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας και στις τοπικές κοινωνίες. «Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ικανοποίηση για τη μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα στην MSC Cruises και τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς θα συνεχίσει να στηρίζει την Κρουαζιέρα και τον Τουρισμό, να επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και στη βελτίωση των υπηρεσιών, με σκοπό να προωθήσει ακόμη περισσότερο τον Πειραιά και την Ελλάδα ως μοναδικούς προορισμούς.

Στο αρχικό μέρος της παρουσίασης, η κα Elisabetta De Nardo, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Σχέσεων & Εμπορικών Υπηρεσιών Λιμένων του Ομίλου MSC, παρουσίασε την MSC Cruises, η οποία σήμερα διαθέτει στόλο 23 σύγχρονων πλοίων, με τέσσερα νέα πλοία προγραμματισμένα να παραδοθούν μεταξύ 2026 και 2030. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Explora Journeys, το πολυτελές brand της Διεύθυνσης Κρουαζιέρας, το οποίο λανσαρίστηκε το 2023 και αναμένεται να επεκτείνει τον στόλο του σε έξι πολυτελή πλοία έως το 2028.

Επίσης, υπογράμμισε ότι η MSC Cruises κατέχει σήμερα την πρώτη θέση σε αριθμό προσεγγίσεων στην Ελλάδα, ενώ περισσότερο από το 70% του στόλου που επισκέπτεται τη χώρα αποτελείται από μικρά και μεσαίου μεγέθους πλοία, γεγονός που επιβεβαιώνει μια ισορροπημένη και φιλική προς τους προορισμούς στρατηγική.

Κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, η MSC Cruises εγκαινίασε εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από τον Πειραιά με το MSC Sinfonia, προσφέροντας επταήμερες κρουαζιέρες που περιλαμβάνουν προορισμούς στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία.

Από τον Δεκέμβριο του 2027, η Explora Journeys προγραμματίζει να εισαγάγει προσεγγίσεις στα τέλη φθινοπώρου και τον χειμώνα — ένα καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση διαρκούς παρουσίας της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού κατά τις ενδιάμεσες και χαμηλές περιόδους.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης στρατηγικός σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη για μια εθνική στρατηγική κρουαζιέρας, δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη επένδυση όχι μόνο στις υποδομές των λιμανιών αλλά και των ίδιων των προορισμών, τη βιωσιμότητα με την υιοθέτηση συστημάτων ‘Έξυπνης Διαχείρισης Κυκλοφορίας καθώς και τα ψηφιακά συστήματα κατανομής θέσεων ελλιμενισμού, για βέλτιστη πρόσβαση στα λιμάνια καθώς και τη διαφάνεια στη χρήση και κατανομή των πόρων.

Τόνισε ότι η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Κράτους και του ιδιωτικού τομέα αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για το μέλλον.

Ο κος Αναστασιάδης πιο συγκεκριμένα αναφερόμενος στο ανταποδοτικό τέλος κρουαζιέρας είπε ότι η MSC Cruises επικροτεί τη διαφανή επανεπένδυση των τελών επιβατών και των λιμενικών φόρων στην ανάπτυξη υποδομών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική. Ιδιαίτερα κρίσιμο επεσήμανε είναι το ζήτημα της διαφάνειας και του προγραμματισμού στη διάθεση των εσόδων. Τόνισε χαρακτηριστικά: «αν δεν γνωρίζουμε ποια έργα υποδομών (σε λιμάνι ή στον ίδιο τον προορισμό) θα χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια και ποιο είναι το συνολικό πλάνο, είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε την ανάπτυξη νέων προορισμών, δεδομένου ότι η κρουαζιέρα απαιτεί προγραμματισμό τουλάχιστον δύο ετών πριν την εισαγωγή ενός νέου λιμένα στο δρομολόγιο.

Περιβαλλοντική Δέσμευση: Η διεύθυνση κρουαζιέρας της MSC έχει στόχο μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050. Ήδη το 80% του στόλου είναι έτοιμο για σύνδεση με shore power, ενώ νέες τεχνολογίες όπως καύσιμα LNG, bio-LNG και προηγμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων τοποθετούν την εταιρεία στην πρωτοπορία της βιώσιμης κρουαζιέρας.

Η MSC, με στόλο 23 πλοίων και στόχο μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2050, επενδύει στην Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο, συνδέοντας το μέλλον του τουρισμού κρουαζιέρας με την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

