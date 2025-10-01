Μήνυμα-Στέιτ-Ντιπάρτμεντ:-«Οι-ΗΠΑ-στηρίζουν-διζωνική,-δικοινοτική-ομοσπονδία-στην-Κύπρο»

Τη δέσμευση των ΗΠΑ στην επανένωση της Κύπρου σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους, επιβεβαιώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη συγχαρητήρια ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανεξαρτησία της χώρας.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της Λευκωσίας στην προστασία Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσεων, κάτι που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές της.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επαναβεβαιώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μια «κυπριακής ιδιοκτησίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συνολική διευθέτηση», με στόχο την επανένωση του νησιού σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα για όλους τους Κύπριους.

