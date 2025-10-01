Μεικτές-τάσεις-στις-ασιατικές-αγορές-με-φόντο-το-κλείσιμο-της-αμερικανικής-κυβέρνησης

Close Menu
    Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν μεικτές τάσεις την Τετάρτη (1/10), ακολουθώντας τα κέρδη στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές δεν φάνηκαν να επηρεάζονται από το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης.

    Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Tankan για το τρίτο τρίμηνο, η οποία καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εγχώριων εταιρειών και αποτελεί βασικό δείκτη για την Τράπεζα της Ιαπωνίας. 

    Ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης των μεγάλων κατασκευαστών ενισχύθηκε οριακά στις +14 μονάδες, από +13 το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά υστέρησε σε σχέση με τις προβλέψεις για +15. Ο δείκτης μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων παρέμεινε αμετάβλητος στις +34 μονάδες. Ένα θετικό αποτέλεσμα στην έρευνα δείχνει ότι οι αισιόδοξοι υπερτερούν των απαισιόδοξων.

    Παρά τα στοιχεία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,84% και έκλεισε στις 44.556,00 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε πτώση 1,37% και διαμορφώθηκε στις 3.094,74 μονάδες.

    Στην Ινδία, η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια στο 5,5%, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,63% στις 24.764,15 μονάδες, ενώ ο BSE Sensex σημείωσε άνοδο 0,69% στις 80.824,96 μονάδες.

    Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi έκλεισε με άνοδο 0,91% στις 3.455,83 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε κέρδη 0,40% και ανέβηκε στις 845,34 μονάδες.

    Η Ταϊβάν ηγήθηκε των ανόδων στην περιοχή, με τον δείκτη Taiwan Weighted Index να καταγράφει άνοδο 1,14%, χάρη στην ισχυρή πορεία μετοχών στον κλάδο της υγείας και της τεχνολογίας. Η TSMC, κορυφαία εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ, ενισχύθηκε κατά 2,3%, μετά την εκτίναξη της μετοχής της Nvidia, η οποία ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση τα 4,5 τρισ. δολάρια.

    Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,04% και έκλεισε στις 8.845,70 μονάδες.

    Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

