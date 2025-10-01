Μπάφετ: Κοντά σε mega deal 10 δισ. δολ. με την Occidental Petroleum

Ακάθεκτος συνεχίζει τις επενδυτικές του κινήσεις ο Γουόρεν Μπάφετ, ακόμα και στα 95 του χρόνια, αφού η Berkshire Hathaway βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της OxyChem, πετροχημικής μονάδας της Occidental Petroleum, έναντι περίπου 10 δισ. δολ., όπως ανέφερε η Wall Street Journal την Τρίτη, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η συμφωνία, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη της Berkshire από το 2022 όταν αγόρασε την ασφαλιστική Alleghany για 11,6 δισ. δολ., θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός ημερών, ανέφεραν οι πηγές στην εφημερίδα.

Η Occidental, με έδρα το Χιούστον, είναι γνωστή σε μεγάλο βαθμό για τις δραστηριότητές της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 46 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ήδη θεωρεί την Berkshire ως τον μεγαλύτερο μέτοχό της.

Παρά την είδηση η μετοχή της Occidental Petroleum υποχωρεί σχεδόν 1,8% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο Μπάφετ αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Berkshire στα τέλη του 2025, ωστόσο θα παραμείνει πρόεδρος. Ο διάδοχος του Γκρεγκ Άμπελ, ο οποίος ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Berkshire Hathaway Energy, είναι γνωστός για την ισχυρή εμπειρία του στον ενεργειακό κλάδο. Η Berkshire διαθέτει ένα ρεκόρ μετρητών ύψους 344 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Occidental ανακοίνωσε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του περασμένου έτους, καθώς προσπαθεί να αποπληρώσει το χρέος της. Αγόρασε την μικρότερη ανταγωνίστριά της CrownRock πέρυσι για 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η OxyChem αναμένεται να δημιουργήσει έσοδα προ φόρων ύψους 800 εκατομμυρίων έως 900 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος, όπως αναφέρει το CNBC.

Η Berkshire κατείχε μετοχές της Occidental αξίας άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα ποσοστό περίπου 28,2%. Ο Μπάφετ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα αναλάμβανε τον πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε από τον θρυλικό πετρελαϊκό Άρμαντ Χάμερ.

Το 2019, ο Μπάφετ βοήθησε στη χρηματοδότηση της αγοράς της Anadarko Petroleum από την Occidental με μια δέσμευση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λαμβάνοντας προνομιούχες μετοχές και δικαιώματα αγοράς κοινών μετοχών σε αντάλλαγμα.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής άρχισε να αγοράζει κοινές μετοχές της Occidental στην ανοιχτή αγορά στις αρχές του 2022, αφού διάβασε ένα αντίγραφο της τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη της πετρελαϊκής εταιρείας. Επωφελήθηκε από την αυξημένη μεταβλητότητα της πανδημίας Covid για να αποκτήσει τις μετοχές με έκπτωση.

Η Occidental πληρώνει επίσης μερισματική απόδοση 2% και επενδύει σε μια επιχείρηση δέσμευσης άνθρακα.