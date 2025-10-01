Να-ενισχυθεί-το-τμήμα-της-Ευρωπαϊκής-Εισαγγελίας-στην-Ελλάδα-ζήτησε-η-Κοβέσι-από-τον-Φλωρίδη

Της Έλενας Γαλάρη

Θέματα θεσμικής φύσεως για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε η επικεφαλής της Λάουρα Κοβέσι, κατά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα.

Η κ. Κοβέσι ζήτησε να ενισχυθεί το τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με 3 επιπλέον εισαγγελείς (απασχολούνται 10), να προσληφθούν 6 άτομα ως διοικητικό προσωπικό, να γίνουν αυξήσεις στις απολαβές όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να βελτιωθούν οι υποδομές.

Παράλληλα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ρώτησε τον κ. Φλωριδη για το άρθρο 86 του Συντάγματος, με εκείνον να της απαντά ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρησή του.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη εμφανίστηκε η κ. Κοβέσι από τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον υπουργό οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

- sofokleous10.gr

