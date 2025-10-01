Νεκρή σε τροχαίο στο Νιου Τζέρσεϊ 17χρονη Ελληνίδα και μία φίλη της – Τις παρέσυρε όχημα συμμαθητή τους

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου δύο 17χρονες, η Μαρία Νιώτης και η Ισαμπέλα Σάλας, παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό ποδήλατο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα μαύρο SUV τις χτύπησε και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Λίγο αργότερα ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με το cbsnews, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Burnside Avenue, έναν ήσυχο, κατοικημένο δρόμο με όριο ταχύτητας μόλις 25 μίλια την ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μαύρο Jeep Compass του 2021 που παρέσυρε τις δύο έφηβες δεν σταμάτησε και τράπηκε σε φυγή. Οι πρώτες περιπολίες έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά από την κλήση στο 911.

Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες αργότερα. Οι ερευνητές συνέχισαν να συλλέγουν στοιχεία στην περιοχή μέχρι αργά το βράδυ, εστιάζοντας σε πιθανά ίχνη ή καταγραφές από κάμερες.

H Isabella Salas που έχασε και αυτή τη ζωή της στο τροχαίο

Υπόνοιες για προσωπικές διαφορές

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ανέφεραν ότι οι δύο μαθήτριες γνώριζαν τον οδηγό. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε κατατεθεί περιοριστικό μέτρο εις βάρος του, μετά από καταγγελίες για παρενόχληση και καταδίωξη. «Είχε κάνει καταγγελίες και δεν έγινε τίποτα. Είναι απλά μια τραγωδία», είπε η φίλη της οικογένειας, Τάμι Καρμπαχάλ.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Union, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως αυτούς τους ισχυρισμούς, ούτε έχει ανακοινώσει κατηγορίες εις βάρος του συλληφθέντος.

Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να ελέγξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ή dashcams που πιθανώς να κατέγραψαν το μαύρο Jeep Compass με φιμέ τζάμια πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το δυστύχημα. Εκτιμάται ότι το οπτικό υλικό μπορεί να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες του τροχαίου.

Συγκλονισμένη η κοινότητα

Η είδηση του θανάτου των δύο κοριτσιών βύθισε στο πένθος το Κράνφορντ, μια μικρή, δεμένη κοινότητα όπου «όλοι γνωρίζουν όλους», όπως λένε οι κάτοικοι. Από το ίδιο βράδυ, πλήθος ανθρώπων – συγγενείς, συμμαθητές, φίλοι αλλά και άγνωστοι – κατέφτασαν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια και κεριά.

«Είναι λυπηρό. Κανείς δεν πρέπει να περνάει κάτι τέτοιο. Είμαι μητέρα πέντε παιδιών. Δεν θέλουμε να θάβουμε τα παιδιά μας – αυτά πρέπει να θάβουν εμάς», δήλωσε συγκινημένη η Καρμπαχάλ.

Την Τρίτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε αγρυπνία με τη συμμετοχή εκατοντάδων κατοίκων, που θέλησαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες. «Αυτό σπάνια συμβαίνει, αλλά όταν γίνεται, όλοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να δείξουμε αγάπη», είπε η γειτόνισσα Μέρι Κάμπελ.