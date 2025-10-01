Ξεκινά η ΑΜΚ της Intralot – Η συνδυασμένη προσφορά των νέων κοινών μετοχών

Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι η Barclays Bank Ireland PLC θα ενεργεί ως Ανώτερος Αναδόχος και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Euroxx Securities Α.Ε., Optima Bank Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές, όπως τονίζει η εισηγμένη.

Συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι μικρότερος από 350.000.000 ή μεγαλύτερος από 450.000.000 και τιμή διάθεσης που δεν θα είναι υψηλότερη από 1,27 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή ξεκινά η Intralot στα πλαίσια της ΑΜΚ. Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε συνδυασμένη προσφορά ως εξής:

στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ)

2024/2809 εκτός Ελλάδας, σε κατάλληλους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή έκδοσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή/και άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σε σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

«Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας την 1η Οκτωβρίου 2025 και λήγοντας στις 3 Οκτωβρίου 2025 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (1η Οκτωβρίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025) θα πραγματοποιηθεί και η Θεσμική Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβουν προτεραιότητα στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών» καταλήγει η ανακοίνωση.