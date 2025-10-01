Ξεκινούν σήμερα τα ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ και στα νοσοκομεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η δυνατότητα προσφέρεται και μέσω του myHealth app, αλλά και τηλεφωνικά στον αριθμό 1566.

«Από σήμερα όλοι οι γιατροί του ΕΣΥ είναι στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν, άμεσα, γρήγορα και εύκολα», τόνισε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η διαδικασία για την κράτηση είναι απλή: οι πολίτες επιλέγουν «Νέο Ραντεβού», «Ραντεβού με Ιατρό», «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», καθορίζουν την ειδικότητα και τον νομό που τους ενδιαφέρει και προχωρούν στην αναζήτηση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, έχουν προστεθεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού, επιπλέον των 3 εκατομμυρίων που έως τώρα προσφέρονταν μέσω διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών. «Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε. Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://finddoctors.gov.gr ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, συνδέθηκαν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού κάθε ειδικότητας με γιατρό δωρεάν, σε κάθε Νοσοκομείο του ΕΣΥ. ΟΛΟΙ οι ιατροί του ΕΣΥ στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν άμεσα, γρήγορα, εύκολα.

Πατάτε «Νέο Ραντεβού», μετά «ραντεβού με Ιατρό», μετά «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», μετά επιλέγετε την ειδικότητα που θέλετε, μετά βάζετε τον Νομό στον οποίο ψάχνετε και το κουμπί «επόμενο» για να κάνει αυτομάτως την αναζήτηση. Για την εξυπηρέτηση των ασθενών προσθέσαμε επιπλέον +7.000.000 διαθέσιμα ραντεβού επιπλέον στα 3.000.000 που ήδη προσφέρονταν συνολικά ως σήμερα μέσω των διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών. Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο! Από την Παρασκευή θα προστεθεί ειδική επιλογή που θα μπορείτε μόνοι σας να διαλέγετε κατευθείαν και το Νοσοκομείο της επιλογής σας (τώρα φορτώνεται η σχετική επιλογή, αλλά η αναβάθμιση αυτή θέλει περίπου 3 ημέρες για να είναι ορατή στην πλατφόρμα).

Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση! Ένα από τα μεγαλύτερα μου οράματα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος έγινε πραγματικότητα!

Ευχαριστώ όλους μου τους συνεργάτες από το γραφείο μου, που δούλεψαν τόσο πολύ για αυτό, αλλά και την ΗΔΙΚΑ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσωπικά τον Υπουργό κ. Παπαστεργίου».

Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε. Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νομίζω https://t.co/3PUArodoNB ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, συνδέθηκαν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού… pic.twitter.com/tq0VxRReTl — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2025