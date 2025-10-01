Ο-Τσίπρας-ετοιμάζει-βιβλίο:-Τα-ορόσημα,-τα-ντοκουμέντα,-οι-ξένοι-συνομιλητές-και-τα-πρακτικά-που-«γύρισαν-τον-διακόπτη»

Ανατρεπτικό αναμένεται το τέλος του φετινού Νοεμβρίου, καθώς στις προθήκες των βιβλιοπωλείων της χώρας θα τοποθετηθεί το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στις 650 και πλέον σελίδες του οποίου καταγράφονται πρόσωπα, κρίσιμες στιγμές και πολιτικά γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το συγγραφικό πόνημα του πρώην πρωθυπουργού θα προσομοιάζει με «πολιτικό θρίλερ», παρουσιάζοντας σε όλη την έκτασή τους τα όσα βίωσε ο ίδιος πριν, κατά και μετά την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, καταγράφοντας ατόφια την προσωπική του οπτική.

Για το λόγο αυτό, ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να επιμεληθεί μόνος του, «αδιαμεσολάβητα» με το αναγνωστικό κοινό του, κάθε σελίδα του βιβλίου του γράφοντας πολλές χιλιάδες λέξεις και ανακαλώντας μνήμες και περιστατικά που ακόμη και οι πιο επιστήθιοι συνεργάτες του δεν είναι, ούτε μέχρι αυτήν την ώρα, σε θέση να γνωρίζουν, αφού παρέμειναν επί χρόνια στη σκέψη του, αλλά και στην οθόνη του υπολογιστή του.

Γύρισαν το διακόπτη τα πρακτικά

Παρότι η αρχική ιδέα της συγγραφής ενός βιβλίου για την πιο καθοριστική περίοδο των τελευταίων ετών υπήρχε τουλάχιστον από τα μέσα του 2023 στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού, εντούτοις σημείο καμπής υπήρξε το φετινό καλοκαίρι, όταν για πρώτη φορά είδαν το φως της δημοσιότητας τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών της 6ης Ιουλίου 2015, όταν δηλαδή η χώρα κατάφερε να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, την επομένη του δημοψηφίσματος.

Η πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, που πυροδότησαν τα πρακτικά, σε συνδυασμό με τη δυσκολία ανασύνθεσης των γεγονότων εκείνων των ημερών περιλαμβάνοντας και τη δική του οπτική, υπήρξαν εκείνα τα στοιχεία που πυροδότησαν τελικά την έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αφιέρωσε όλο το καλοκαίρι, για να το ολοκληρώσει. Και αυτό, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί ως ο κατεξοχήν πρωταγωνιστής των ημερών της κορύφωσης της ελληνικής κρίσης, για τις οποίες έχει χυθεί πολύ μελάνι, αλλά όχι αρκετό φως στους ατομικούς χειρισμούς του, συνθήκη την οποία δείχνει πλέον να επιθυμεί να υπερβεί ολοκληρωτικά.

Η υπερβατική διάθεση του βιβλίου, εξάλλου, δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει με… διευθύνσεις και ονοματεπώνυμα για τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά κυρίως από τις επιλογές του αναφορικά με όσες και όσους τελικά μνημονεύσει στο νέο του βιβλίο, αφήνοντας αρκετούς στη… λήθη.

Ιδίως, όταν ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να «μην αφήνει τίποτα αναπάντητο» για την ιστορική αυτή περίοδο, επιλέγοντας για το βιβλίο του ένα σύντομο τίτλο μερικών λέξεων, αλλά μια πολύ εκτενή παράθεση των γεγονότων που καθόρισαν την πορεία της χώρας, αλλά και την προσωπική του πολιτική διαδρομή.

Την ίδια ώρα, η… επιστροφή στο παρελθόν από τις ημέρες του 2015 μέχρι την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ισοδυναμεί με κάποιας μορφής απομνημονεύματα, καθώς στις προθέσεις του είναι να μιλήσει οραματικά για το αύριο, τόσο της Αριστεράς, όσο και της δημοκρατικής παράταξης, ακόμη και σε μια διεθνή συγκυρία που οι προοδευτικές δυνάμεις βιώνουν ένα αδιέξοδο.

Παρόλα αυτά, η αναβίωση των στιγμών της διακυβέρνησης, της πολύμηνης διαπραγμάτευσης, των τριβών με τους δανειστές, της εκλογικής ήττας, αλλά και της παραίτησής του θα προκύπτουν μέσα από την προσωπική του αφήγηση, αλλά και με ρεαλιστική διάθεση, είτε αυτό αφορά τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της εποχής, εγχώριους και μη, είτε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Άλλωστε, η αποστροφή περί «ναρκοθετημένης εξόδου» από τα μνημόνια, την οποία επικαλείται για εκείνη την περίοδο το περιβάλλον του, είναι ενδεικτική του «εξομολογητικού» τόνου που φέρεται να έχει επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην «πρώτη φορά Αριστερά» και στα όσα επακολούθησαν.

Με αυτοκριτική διάθεση, αλλά και μια σχετική απόσταση χρόνου πια, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πραγματευθεί πέρα από τα ορόσημα της διακυβέρνησής του και αθέατες πτυχές της δεκαετούς αυτής πορείας πέρα και πάνω το εγχώριο πολιτικό σύστημα, όταν πια ήρθε σε επαφή με κορυφαίους ξένους ηγέτες, όπως ο Μπάρακ Ομπάμα, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Φρανσουά Ολάντ και άλλοι, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη, στην οποία είχε καταστεί μαζικά αναγνωρίσιμος.

Στην αφήγηση Τσίπρα δε λείπουν και οι πολλαπλές κρίσεις, όπως η μεταναστευτική, οι περιφερειακές και ελληνοτουρκικές σχέσεις, η πανδημία του κορωνοϊού συνθέτοντας ένα σκηνικό αλληλεπίδρασης και εναλλαγών που δεν έχει μέχρι τώρα αποτυπωθεί από την μεριά του.

Σε αυτή τη διάσταση, το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού καθίσταται μέρος και της νεότερης, αν όχι της ευρωπαϊκής ιστορίας, σε σημείο που έχουν γίνει ήδη κρούσεις στο περιβάλλον του για την άμεση μετάφρασή του στο εξωτερικό, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στην ανάγλυφη αυτή περιγραφή των δραματικότερων ίσως στιγμών της νεότερης πολιτικής ιστορίας, δεν αποκλείεται να έρθουν στο φως και νέα ντοκουμέντα, σε σημείο που να κινητοποιούνται ως δυνητικοί αναγνώστες του όχι μόνο οι νυν και οι πρώην σύντροφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Στο τέλος της ημέρας, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει τη δική του «Πυξίδα», δηλαδή ένα προγραμματικό πλαίσιο με προοδευτικό πρόσημο για το μέλλον της Αριστεράς και της δημοκρατικής παράταξης.