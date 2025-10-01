Πληθωρισμός:-Άνοδος-κατά-1,8%-τον-Σεπτέμβριο-για-τον-εναρμονισμένο-δείκτη

Σημαντική επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Σημαντική επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 1,8% το Σεπτέμβριο, έναντι ανόδου τιμών κατά 3,1% τον Αύγουστο και κατά 3,7% τον Ιούλιο. Ο ρυθμός ανόδου πλέον στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο των κρατών της ευρωζώνης που έδωσαν στοιχεία για τον Σεπτέμβριο.

Στην Ευρωζώνη κατά μέσο όρο αυξήθηκε κατά 2,2% ο δείκτης, σημειώνοντας μάλιστα επιτάχυνση, καθώς τον Αύγουστο η άνοδος ήταν 2%. Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης σημειώθηκαν από την πλευρά των υπηρεσιών και των τροφίμων, ενώ αποκλιμάκωση κατεγράφη στις τιμές ενέργειας.