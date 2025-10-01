Πρόεδρος-του-ΣΒΕ-για-δεύτερη-θητεία-η-Λουκία-Σαράντη

Έπειτα από τη συγκρότηση του διοικητικού του συμβουλίου σε σώμα, σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 26ης Σεπτεμβρίου.

Τη νέα διοικητική του επιτροπή, στην οποία πρόεδρος επανεξελέγη, για δεύτερη συνεχή θητεία, η επιχειρηματίας Λουκία Σαράντη, εξέλεξε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), έπειτα από τη συγκρότηση του διοικητικού του συμβουλίου σε σώμα, σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 26ης Σεπτεμβρίου.

Στις θέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου αντιπροέδρου εξελέγησαν αντίστοιχα οι Βασίλης Καφάτος, Κωνσταντίνος Κουκούντζος και Αικατερίνη Νένδου, καθήκοντα γενικού γραμματέα αναλαμβάνει ο Ανδρέας Δημητρίου και οικονομικού επόπτη ο Νικόλας Μπακατσέλος, εφόρου ο Ιωάννης Τσάρας και μελών οι Θάνος Τζηρίτης και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος-Χατζάκος.