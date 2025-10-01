Ρωσική-επιδρομή-έκοψε-το-ρεύμα-σε-μεγάλο-τμήμα-του-πυρηνικού-σταθμού-στο-Τσερνόμπιλ

Ρωσική επιδρομή από αέρος «έκοψε» την παροχή ρεύματος στη θολωτή κατασκευή, που καλύπτει μέρος του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, τμήμα του οποίου είχε καταστραφεί το 1986, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Ως αποτέλεσμα διακυμάνσεων στην παροχή ρεύματος, το Νέο Προστατευτικό Κέλυφος, μια βασική εγκατάσταση που απομονώνει την κατεστραμμένη τέταρτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και αποτρέπει την απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον, έμεινε χωρίς ηλεκτροδότηση» ανέφερε το υπουργείο στο Telegram.

Νωρίτερα σήμερα, επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε υποσταθμό στο Σλάβουτιτς προκάλεσε διακοπές ρεύματος στην πόλη και σε τμήματα της γειτονικής επαρχίας Τσερνίχιβ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τον Φεβρουάριο, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed είχε πλήξει το Νέο Προστατευτικό Κέλυφος πάνω από τον κατεστραμμένο τέταρτο αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ. Η κατασκευή, που είχε ανεγερθεί για να περιορίσει τα ραδιενεργά υλικά, υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρές διαρροές ραδιενέργειας.

Η είδηση έρχεται την ώρα που ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από τον Μάρτιο του 2022, έχει αποσυνδεθεί από το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης για διάστημα-ρεκόρ που ξεπερνά τις 100 ώρες.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε την κατάσταση στον σταθμό της Ζαπορίζια ως «κρίσιμη» στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γεννήτριες ντίζελ τροφοδοτούν τώρα τον σταθμό, ωστόσο μία έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας.