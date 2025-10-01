Σκληρή γραμμή Μητσοτάκη με απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική – Οι προτάσεις στη Δανία για την ευρωπαϊκη άμυνα

Αποφασισμένος να μην επιτρέψει να μηδενίζονται τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής που έχει ασκηθεί την τελευταία εξαετία, συνδυαστικά με τη στρατηγική για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ και την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης, με την οποία ήρθε αντιμέτωπη η κυβέρνηση, μετά την ακύρωση του ραντεβού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ενόχληση του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η πρόθεση του να δώσει απαντήσεις με το βλέμμα στην κοινή γνώμη. Εξ ου και χθες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης που έκανε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τις σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε με σαφήνεια το στίγμα του στους υπουργούς του – και αμέσως μετά το άφησε να διαρρεύσει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε με ευγένεια, αλλά και σαφήνεια να υπερασπίζονται όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση και η χώρα.

Τη σχετική συζήτηση, κατά πληροφορίες, άνοιξε χθες μετά την τοποθέτηση Δένδια ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να ενισχύεται η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας στον αέρα και τη θάλασσα, να ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τις άδειες στη Chevron κ.ο.κ. και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να εγκαλείται για υποχωρητισμό και υποτέλεια. Κατά πληροφορίες, η συζήτηση που έγινε μέσα στο υπουργικό ήταν «ζωηρή», με αρκετούς υπουργούς να συμφωνούν με την άποψη Φλωρίδη και τον πρωθυπουργό να υπερθεματίζει.

Όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης αιφνιδιάστηκε όταν είδε ακόμα και πρωτοσέλιδα εφημερίδων να διερωτώνται αν ήταν fake η φωτογραφία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι πλέον είναι δύσκολη η συνεννόηση έστω και για τα πολύ βασικά με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης – ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ. Και σε αυτή τη σκληρή γραμμή υπεράσπισης των πεπραγμένων της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθεί και στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τα εθνικά θέματα που θα γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες στη Βουλή.

Η ατζέντα της Δανίας

Εν μέσω της γεωπολιτικής αναταραχής που εντείνεται και απασχολεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους, ο κ. Μητσοτάκης ταξιδεύει σήμερα για τη Δανία, όπου θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -την πρώτη για τη νέα σεζόν- πριν τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας αύριο Πέμπτη. Κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η ασφάλεια και η άμυνα της Ε.Ε., όπως και η ενίσχυση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω επ’ ουδενί και παρά τις αμερικανικές παραινέσεις.

Η σημερινή άτυπη Σύνοδος της Κοπεγχάγης αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ανταλλαγή απόψεων των ευρωπαίων ηγετών για την ασφάλεια και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα που θα συζητηθεί αναλυτικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23 και 24 Οκτωβρίου).

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι η στήριξη των κρατών-μελών στα ανατολικά σύνορα δεν μπορεί να γίνει σε βάρος αυτών που βρίσκονται στα νότια σύνορα που επίσης δέχονται απειλές. Άλλωστε, προ ημερών ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ενεργό casus belli της Τουρκίας από το βήμα του ΟΗΕ που αποτελεί και αιτία για το ελληνικό βέτο ως προς το πρόγραμμα SAFE.

O κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι τα σύνορα της Ε.Ε δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο. Το θέμα είχε θέσει μάλιστα και στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο κ. Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει την πρόταση που είχε παρουσιάσει το 2024 με τον Πολωνό Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρόταση που συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το μεταναστευτικό

Την Πέμπτη, θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, η οποία επισήμως ξεκινά απόψε με το δείπνο που παραθέτει το βασιλικό ζεύγος της Δανίας. Στην ατζέντα της συνόδου θα βρεθούν η ενίσχυση της Ουκρανίας, πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη και ανθεκτικότητα, το μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρέμβει

Σε στρογγυλό τραπέζι για το μεταναστευτικό, όπου επίσης θα μετάσχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρας.