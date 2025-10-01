Στη διάθεση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Όλη η επιστολή του

Στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτει τον εαυτό του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο. «Τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ», όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Μυλωνάκης.

«Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων», υπογραμμίζει για να καταλήξει:

«Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας»

Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην… pic.twitter.com/2Up3ThzbHk — George Mylonakis (@georgemilon) October 1, 2025

Τσουκαλάς: Ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική

«Από την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε ζητήσει να έρθει ο κ. Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση έως τώρα το αρνιόταν κατηγορηματικά, προσπαθώντας να συγκαλύψει. Μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή», τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει πως «την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο».

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.

- sofokleous10.gr

