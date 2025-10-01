Τι σημαίνει για την οικονομία το shutdown στις ΗΠΑ

Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ξεκίνησε στις 12:01 π.μ. την Τετάρτη, αφού οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο δαπανών.

Τα lockdowns μπορούν να πιέσουν την οικονομία με διαφορετικούς τρόπους, από την απώλεια μισθοδοσίας εκατοντάδων χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων έως την καθυστερημένη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεικτών. Αλλά η διάρκεια έχει σημασία. Όσο περισσότερο διαρκεί το lockdown, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το πλήγμα για την οικονομική ανάπτυξη και το έργο των επιχειρήσεων που βασίζονται στην καθημερινή λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, η οποία πέρασε το καλοκαίρι σε στασιμότητα λόγω αργών προσλήψεων. Χωρίς διαθέσιμο προσωπικό που ασχολείται με κυβερνητικά δεδομένα, οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές δεν θα δουν τον επόμενο μεγάλο δείκτη την Παρασκευή, όταν αναμένεται η έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Τι συμβαίνει με τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους;

Οι διακοπές λειτουργίας συνήθως πλήττουν γρήγορα τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους με τη μορφή αδειών άνευ αποδοχών, με τους μισθούς να καθυστερούν μέχρι να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση. Ένα σημαντικό ερώτημα για την οικονομία είναι πόσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στο περιθώριο και για πόσο καιρό. Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού αποφασίζει ποιοι εργαζόμενοι «εξαιρούνται» από την αδεία άνευ αποδοχών, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται για επείγουσα ή απαραίτητη εργασία αλλά εξακολουθούν να μην πληρώνονται.

Στο πιο πρόσφατο κλείσιμο, το οποίο διήρκεσε 34 ημέρες από τα τέλη του 2018 έως τις αρχές του 2019, 340.000 υπάλληλοι τέθηκαν σε προσωρινή άδεια, σύμφωνα με το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης. Αλλά αυτό ήταν ένα μερικό κλείσιμο επειδή το Κογκρέσο είχε ήδη ψηφίσει ορισμένα νομοσχέδια δαπανών, πράγμα που σήμαινε ότι εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται και να παραμείνουν στις ομοσπονδιακές μισθοδοσίες.

Σε αυτήν την περίπτωση, ένα κλείσιμο αυτής της εβδομάδας θα έμοιαζε περισσότερο με το κλείσιμο της κυβέρνησης πριν από 12 χρόνια, με τους οικονομολόγους να εκτιμούν ότι πάνω από 800.000 υπάλληλοι θα μπορούσαν να τεθούν σε προσωρινή άδεια. Οι πληρωμές θα καθυστερούσαν επίσης για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που παραμένουν στην εργασία, όπως τα μέλη του στρατού.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με μαζικές απολύσεις σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης, αυξάνοντας τους κινδύνους για ένα ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό που έχει ήδη πληγεί από μήνες μειώσεων, αναδιαρθρώσεων και επαναπροσλήψεων εργατικού δυναμικού . Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός, Νέα Υόρκη) δήλωσε ότι το σχέδιο OMB ήταν μια «προσπάθεια εκφοβισμού» και αμφισβήτησε το κατά πόσον τυχόν απολύσεις θα στέκονταν στο δικαστήριο.

Τι θα συμβεί με την έκθεση για την απασχόληση της Παρασκευής;

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δήλωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει ούτε θα συλλέξει οικονομικά δεδομένα κατά τη διάρκεια ενός lockdown, πράγμα που σημαίνει ότι η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση αυτής της Παρασκευής τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η μηνιαία έκθεση του Υπουργείου Εργασίας για τον πληθωρισμό, η οποία θα δημοσιευτεί στα μέσα Οκτωβρίου, θα μπορούσε επίσης να επηρεαστεί ανάλογα με τη διάρκεια του lockdown.

Οι καθυστερήσεις στις οικονομικές εκθέσεις θα έστρεφαν την προσοχή σε άλλες δημοσιεύσεις δεδομένων, όπως η μηνιαία έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί την Τετάρτη. Οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, οι οποίες συλλέγονται σε επίπεδο πολιτείας, δεν αναμένεται να διαταραχθούν. Οι αναγνώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όπως η μηνιαία έκθεση για τη βιομηχανική παραγωγή, θα συνεχιστούν επίσης, επειδή η Fed δεν χρηματοδοτείται από το Κογκρέσο.

Οι αναβληθείσες εκθέσεις θα δημοσιευτούν μετά το κλείσιμο της οικονομίας, αφού έχουν συγκεντρωθεί. Ωστόσο, η ποιότητα των δεδομένων θα μπορούσε να υποφέρει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την έκθεση για τον πληθωρισμό, επειδή τα άτομα από τα οποία εξαρτάται το Υπουργείο Εργασίας για να ελέγχει τις τιμές στα ράφια των καταστημάτων και αλλού θα τεθούν σε προσωρινή άδεια.

Τι συμβαίνει με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις;

Οι εταιρείες που εξαρτώνται από την καθημερινή λειτουργία της κυβέρνησης θα μπορούσαν να χάσουν δουλειές ή να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις σε ζωτικές εγκρίσεις. Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του 2013, η εταιρεία αμυντικών έργων Lockheed Martin έθεσε σε άνεργη άδεια 3.000 υπαλλήλους που εργάζονταν σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις ή βασίζονταν σε κυβερνητικούς επιθεωρητές για να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Εκείνη την εποχή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σταμάτησε επίσης να εκδίδει άδειες για γεωτρήσεις σε ομοσπονδιακά εδάφη, πιστοποιήσεις εξαγωγής για μπύρα, κρασί και οινοπνευματώδη ποτά, καθώς και δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες κατοικιών και κατασκευαστές. Χωρίς πληρωμή, οι μικρές επιχειρήσεις που είχαν συμβληθεί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μείωσαν προσωρινά το προσωπικό και τις δραστηριότητές τους.

Το κλείσιμο των επιχειρήσεων το 2013 τελικά μείωσε την αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα κατά περίπου 120.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με εκτίμηση του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων . Τα κλεισίματα επιχειρήσεων μπορούν επίσης να πλήξουν τον κλάδο των βιοεπιστημών μέσω καθυστερημένων επιχορηγήσεων και καθυστερημένων αξιολογήσεων από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Τι συμβαίνει με την οικονομική ανάπτυξη;

Τα lockdown μειώνουν τις κυβερνητικές δαπάνες και τα προγράμματα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δραστηριότητα. Οι απλήρωτοι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι είναι επίσης λιγότερο πιθανό να ξοδέψουν χρήματα μέχρι να επανέλθουν οι μισθοί τους. Οι ανησυχίες για καθυστερήσεις στα αεροδρόμια ή το κλείσιμο εθνικών πάρκων μπορούν να περιορίσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Το 34ήμερο μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης το 2018 και το 2019 μείωσε την ετήσια αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ένα πλήρες κλείσιμο θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει πιο πιστά τις επιπτώσεις της 16ήμερης διακοπής χρηματοδότησης του 2013, η οποία μείωσε την ετήσια ανάπτυξη έως και 0,6%, ανέφερε το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η οικονομία γενικά αναπληρώνει οποιαδήποτε χαμένη ανάπτυξη σε ένα lockdown μόλις ανοίξει ξανά η κυβέρνηση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι απειλές του Τραμπ για μαζικές ομοσπονδιακές απολύσεις θα μπορούσαν να αφήσουν ένα πιο διαρκές σημάδι, κάνοντας τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών να ανησυχούν για τις δαπάνες και, ενδεχομένως, μειώνοντας την απασχόληση.

Τι συμβαίνει με τα ταξίδια και τον τουρισμό;

Η τουριστική οικονομία θα μπορούσε να χάσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια κάθε εβδομάδα σε περίπτωση lockdown, προειδοποίησε ο Σύνδεσμος Ταξιδιών των ΗΠΑ σε επιστολή του προς την ηγεσία του Κογκρέσου την περασμένη εβδομάδα.

Οι υπάλληλοι της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα εργάζονται άμισθοι, σύμφωνα με σχέδια που δημοσίευσαν τα υπουργεία Εσωτερικής Ασφάλειας και Μεταφορών. Ωστόσο, τα προηγούμενα κλεισίματα προκάλεσαν προβλήματα: Το 2019, πολλοί υπάλληλοι της TSA δήλωσαν απουσία από την εργασία τους, κλείνοντας τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και προκαλώντας καθυστερήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια.

Από αργά την Τρίτη, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε ως στόχο να διατηρήσει τους δρόμους, τα μονοπάτια και τα μνημεία γενικά ανοιχτά, σύμφωνα με ένα νέο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τα πάρκα που εισπράττουν τέλη επισκεπτών στις πύλες εισόδου θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα υπόλοιπα για να βοηθήσουν στην παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, όπως η συλλογή σκουπιδιών και η συντήρηση τουαλετών.

Η NPS έχει ήδη χάσει τουλάχιστον το 24% του μόνιμου προσωπικού της φέτος λόγω περικοπών, δήλωσε ο Σύνδεσμος Διατήρησης Εθνικών Πάρκων στις 23 Σεπτεμβρίου. Οι συνταξιούχοι επιθεωρητές πάρκων κάλεσαν την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Εσωτερικών να κλείσει τα πάρκα κατά τη διάρκεια του lockdown για την πρόληψη ζημιών και βανδαλισμών.