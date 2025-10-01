Το-μέτωπο-στην-τοξικότητα-και-οι-σκεπτόμενοι-πολίτες

Της -

Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης επιδιώκει να ενεργοποιήσει ο πρωθυπουργός, προκειμένου να μην μένει αναπάντητο τίποτα από όσα προβάλλονται από την αντιπολίτευση και να μπαίνει στη σωστή διάσταση, πριν προλάβει να εξαπλωθεί σαν τοξική φήμη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε πολλά μηνύματα με την τοποθέτησή του στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου χθες. Απευθυνόμενος πρωτίστως στους υπουργούς του, από τους οποίους, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ζήτησε ευγενικά, αλλά με απόλυτη σαφήνεια να υπερασπίζονται όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση και η χώρα τα τελευταία έξι χρόνια. Εμμέσως, ο πρωθυπουργός παρακίνησε τους υπουργούς του να βγουν μπροστά, καθώς στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι κρίσιμο για την κυβέρνηση να κερδίσει τη μάχη των εντυπώσεων, που εν πολλοίς θα καθορίσει το αποτύπωμα των επόμενων δημοσκοπήσεων. Ο χρόνος που επέλεξε ο πρωθυπουργός να καλέσει σε εγρήγορση και άμεση απόκριση στις κινήσεις της αντιπολίτευσης, δεν είναι τυχαίος. Βρισκόμαστε λίγο μετά από το μισό της δεύτερης τετραετίας και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες εκλογές και για την προσπάθεια ανάκτησης δυνάμεων και ποσοστών, που θα καταστήσουν εφικτό τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας για τη ΝΔ.

«Η επιφυλακή μας θα πρέπει να είναι διαρκής, από τη μία διαψεύδοντας άμεσα τα fake news που αποδεδειγμένα πλέον διασπείρονται με μεγάλη ταχύτητα στην κοινή γνώμη και από την άλλη αναδεικνύοντας με επιμονή τη δική μας προσπάθεια, η οποία έχει ακόμα να αποδώσει περισσότερα και καλύτερα σε όλους» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφορά σε fake news έκανε και σε άλλη αποστροφή της ομιλίας του, υπογραμμίζοντας ότι αυτά εξαπλώνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τον τομέα της υγείας και την εξωτερική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης στο οποίο από τη μία πλευρά είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και από την άλλη μια γενικευμένη προσπάθεια απαξίωσης και μηδενισμού, που εξελίσσεται, όπως είπε, σε «αμόκ παραπληροφόρησης». Μάλιστα, για να υπογραμμίσει την έκταση του φαινομένου, αναφέρθηκε στη διασπορά της φήμης ότι ήταν ψεύτικη η φωτογραφία του με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη.

Το αίτημα και η παραίνεσή του προς τους υπουργούς της κυβέρνησης να υπερασπίζονται τα πεπραγμένα της, δείχνει ότι δεν θεωρείται δεδομένο ότι όλοι το κάνουν με την ίδια συνέπεια, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από την κυβερνητική ηγεσία.

Ο κ. Μητσοτάκης κατέστησε με τη χθεσινή ομιλία του σαφές ένα ακόμη στοιχείο: το ακροατήριο στο οποίο θα επιδιώξει να επικεντρώσει την προσοχή της η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Το κοινό με το οποίο θέλει να «συνομιλήσει» κατά προτεραιότητα. «Οι Έλληνες που ακούνε και σκέφτονται είναι τελικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που ξέρουν μόνο να φωνάζουν. Και οι πρώτοι περιμένουν πολλά από εμάς και μόνο από εμάς».

Πρόκειται για μια αναφορά που δείχνει την επιδίωξη του κ. Μητσοτάκη να προσεγγίσει εκ νέου το εκλογικό σώμα που θεωρείται ότι έδωσε τη νίκη στη ΝΔ στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις. Το μετριοπαθές ακροατήριο, που επιθυμεί να ακούσει ουσιαστικές πολιτικές προτάσεις, σχέδιο και όραμα και μένει μακριά από λαϊκιστικές κραυγές και ανεδαφικές υποσχέσεις.

