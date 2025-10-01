Χατζηδάκης:-Κάνουμε-αγώνα-δρόμου-για-να-να-πληρωθούν-οι-αγρότες,-ικανοποιώντας-τις-προϋποθέσεις-της-Κομισιόν

Αγώνα δρόμου για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να ξεκινήσει η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων δίνει η κυβέρνηση, την ώρα που η Κομισιόν έχει θέσει αυστηρές προϋποθέσεις και προειδοποιεί ακόμη και με αναστολή πληρωμών.

«Γίνεται ένας αγώνας δρόμου, έχουμε αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε αλλά είμαστε πάνω στο πρόβλημα» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Τον συντονισμό των κυβερνητικών ενεργειών έχει αναλάβει ο ίδιος ο κ. Χατζηδάκης σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κυρίως τον υπουργό Κώστα Τσιάρα.

«Υπάρχει ένα συμφωνημένο με την Κομισιόν σχέδιο δράσης το οποίο έχει πάνω από πενήντα διαφορετικά σημεία. Καλούμε τους αγρότες να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης. Διότι εάν κάνουμε μια κάποια αστοχία, θα έχει θέμα και η χώρα και κυρίως οι ίδιοι. Είμαι βέβαιος ότι οι αγρότες μας το κατανοούν», ανέφερε.

Πληρωμές με τήρηση των κανόνων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έστειλε και το δικό του μήνυμα προς τους αγρότες. «Υπάρχει πίεση να γίνουν οι πληρωμές, το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση, ή οποιοσδήποτε άλλος που δεν θα ήθελε να πληρωθούν. Αλλά θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες, τους οποίους τους γνωρίζουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μιλήσει και δημόσια, έχει στείλει και μια επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση, στις 4 Αυγούστου», σημείωσε, εξηγώντας ότι όπως αναφέρεται ρητά στην επιστολή, «αν τα πράγματα δεν γίνουν σωστά, ιδιαίτερα ως προς το ΟΣΔΕ, το κεντρικό μητρώο για τις πληρωμές, μπορεί να υπάρχει και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Προφανώς κανείς δεν θα το ήθελε αυτό. Υπάρχουν δύο απόψεις από τις οποίες πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις. Η μία άποψη είναι ότι όλα θα προχωρήσουν όπως ήταν τις προηγούμενες τελευταίες δεκαετίες χωρίς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα ήταν μια επιπόλαια άποψη μετά από αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει».

«Στο άλλο άκρο, είναι η άποψη ότι έρχεται ένας Αρμαγεδδών, οι αγρότες θα μείνουν χωρίς καμία επιδότηση κ.λπ. Θα γίνουν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις των αγροτών με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βεβαιωθεί ότι πράγματι οι αγρότες είναι κάτοχοι της γης τους, ότι οι κτηνοτρόφοι διαθέτουν τα ζώα. Και ακολούθως θα ανακοινωθούν τα χρονοδιαγράμματα, όταν υπάρχει βεβαιότητα και έχουν προχωρήσει οι διασταυρωτικοί έλεγχοι», συνέχισε.

Με βάση τα παραπάνω ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε:

1. Έχει δοθεί προτεραιότητα σε αποζημιώσεις των τελευταίων μηνών και μέσα σε 10-15 μέρες από σήμερα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. «Αναφέρομαι στις αποζημιώσεις για τον Daniel, ιδιαίτερα για τα φερτά υλικά, στις επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές, για την ευλογιά που μας απασχολεί τους τελευταίους μήνες. Και είναι επίσης η τελευταία δόση, 30% για τη βιολογική γεωργία μελισσοκομία και κτηνοτροφία, αφού γίνουν προηγουμένως οι λεγόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Για να μην έρθουν οι Βρυξέλλες να μας πουν “κακώς τα δώσατε τα λεφτά, φέρτε τα πίσω” ή επιβληθούν καινούργια πρόστιμα», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

2. Ακολουθούν οι ετήσιες επιδοτήσεις για τις οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χατζηδάκης:

-Έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά δηλώσεις πάνω από 600.000 αγρότες. Παρέμεναν πριν από λίγες μέρες ακόμα 40.000 δηλώσεις περίπου για να οριστικοποιηθούν.