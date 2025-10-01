ΧΑ:-Η-έκθεση-της-hsbc-μούδιασε-την-αγορά

Μείωση κατά 0,01% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2034,22 μονάδες (στο +0,62% ο ΓΔ & στο +6,02% οι τράπεζες στο μήνα Σεπτέμβριο, 11ος συνεχόμενος μήνας). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 363,8 εκ. ευρώ (πακέτα 279 εκ. ευρώ).

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις δεικτοβαρών τίτλων οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2020 μονάδων λίγο μετά τις 1.30 μμ. Όμως, η αντίδραση των αγοραστών με οδηγούς τις Alpha, ΔΑΑ και Aktor επανέφερε το ΓΔ σε οριακά θετικό έδαφος για να κλείσει στις δημοπρασίες οριακά αρνητικό. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,41% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με μικτά πρόσημα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,34%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+1,52%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+1,50%), το ΔΑΑ (+2,87%), ο Aktor (+2,01%), η ΔΕΗ (+0,86%) αλλά και η Μεβάκο (+21,90%), ο ΟΛΠ (+3,15%) και η ΕΚΤΕΡ (+0,93%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,10%), η Helleniq Energy (-1,06%), η ΕΛΧΑ (-2,02%), η Τράπεζα Κύπρου (-1,47%), η Aegean (-1,76%), η ΜΟΗ (-0,93%) και η Crediabank (-1,23%). Απολογιστικά, 35 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν. Ο ΟΔΔΗΧ έχει προγραμματίσει σήμερα δημοπρασία για 3μηνα έντοκα γραμμάτια.

Η έκθεση της HSBC, μούδιασε την αγορά. Ωστόσο, η προσφορά απορροφήθηκε με αποτέλεσμα ο Γ.Δ. να αναδυθεί από τα χαμηλά των 2020 μονάδων και να κλείσει τελικά στις 2034 μονάδες. Η υπέρβαση των 2048 μονάδων θα βελτιώσει την τεχνική εικόνα δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλότερους στόχους.

Επιχειρηματικά Νέα

Καρέλιας: Εγκρίθηκε ο διορισμός δυο ειδικών διαπραγματευτών. Την ειδική διαπραγμάτευση επί της μετοχής αναλαμβάνουν από σήμερα Τετάρτη οι Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και Eurobank Equities.

ΣτΕ: Την Τετάρτη η συνταγματικότητα του master plan του λιμένα Πειραιά. Οι υποθέσεις αυτές θα συζητηθούν μετά της υπ΄ αριθμ. 547/2022 αποφάσεως της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε ότι πριν την εκπόνηση του master plan του λιμένα Πειραιώς έπρεπε να έχει προηγηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4% στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Ιούλιο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 παρουσίασε μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025.

ΚΕΠΕ: Κατεβάζει στο 2,1% τον πήχη για το ΑΕΠ του 2025.