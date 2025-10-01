Στις 52 μονάδες έκλεισε τον Σεπτέμβριο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) υποχώρησε από τις 54,5 μονάδες του Αυγούστου.

Στις 52 μονάδες έκλεισε τον Σεπτέμβριο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) υποχώρησε από τις 54,5 μονάδες του Αυγούστου. Τα τελευταία στοιχεία υπέδειξαν μέτρια ανάκαμψη της υγείας του τομέα, μολονότι ήταν η δεύτερη βραδύτερη σε διάστημα δέκα μηνών (η πρώτη ήταν τον Ιούλιο του 2025). Εντούτοις, ο ρυθμός αύξησης κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας (50,4 μονάδες).

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global η ασθενέστερη αύξηση των νέων παραγγελιών στο τέλος του τρίτου τριμήνου παρεμπόδισε τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά, μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν συνεχιζόμενη ζήτηση και απόκτηση νέων πελατών, καθώς οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν μέτρια. Οι νέες εργασίες αυξήθηκαν για ενδέκατο συνεχή μήνα, παρότι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, οι βελτιώσεις στις πωλήσεις επικεντρώθηκαν στις αγορές του εσωτερικού, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για πέμπτο συνεχή μήνα. Ο ρυθμός συρρίκνωσης επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω του υποτονικού κλίματος διεθνούς ζήτησης.

Η μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών ώθησε τη νέα αύξηση των επιπέδων παραγωγής κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Οι Έλληνες κατασκευαστές ανέφεραν επίσης ότι οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα ενίσχυσαν την παραγωγή. Ο ρυθμός αύξησης ήταν ο δεύτερος βραδύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα δέκα μηνών (ο πρώτος ήταν τον Ιούλιο του 2025).

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, οι υψηλότερες τιμές από την πλευρά των προμηθευτών οδήγησαν σε νέα αύξηση του κόστους εισροών για τους παραγωγούς αγαθών. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε στο ασθενέστερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου δύο ετών, με βάση αναφορές για εκπτώσεις από τους προμηθευτές σε είδη όπως τα πολυμερή και συναφή υλικά.

Οι κατασκευαστές κατέγραψαν επίσης ηπιότερη -αν και ιστορικά υψηλή- αύξηση των χρεώσεων εκροών στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης ήταν μεταξύ των βραδύτερων που έχουν καταγραφεί σε διάστημα ενός έτους περίπου, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να προσλαμβάνουν επιπλέον προσωπικό τον Σεπτέμβριο, καθώς ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας εξασθένησε ελαφρώς από το υψηλό τριών μηνών του Αυγούστου. Σύμφωνα με αναφορές στο πλαίσιο της έρευνας, ο μεγαλύτερος φόρτος εργασίας συνέτεινε στην πρόσληψη προσωπικού πλήρους απασχόλησης, καθώς οι εταιρείες κατάφεραν κατ’ αυτόν τον τρόπο να μειώσουν σημαντικά τον όγκο αδιεκπεραίωτων εργασιών.

Οι νέες, πιο αισιόδοξες προοπτικές ως προς την παραγωγή κατά το επόμενο έτος συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης. Ο βαθμός αισιοδοξίας αυξήθηκε στον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας στον τομέα κατασκευών και ακινήτων και της ελπίδας για ευνοϊκότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Παράλληλα, η ζήτηση για εισροές διατηρήθηκε από την πλευρά των παραγωγών αγαθών, καθώς η αγοραστική δραστηριότητα αυξήθηκε με έντονο ρυθμό. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι στην άνοδο οδήγησαν οι μεγαλύτερες απαιτήσεις παραγωγής, άνοδος η οποία εξασθένησε ελαφρώς σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Αυγούστου.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν περαιτέρω καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης προμηθειών. Σύμφωνα με αναφορές μελών του πάνελ, οι αλλαγές στις μεταφορές και στα τελωνεία οδήγησαν σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης υλικών. Παρότι έντονος, ο βαθμός στον οποίο μειώθηκε η απόδοση των προμηθευτών ήταν ο λιγότερος σημαντικός που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Τέλος, οι παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν εντονότερες συρρικνώσεις στα αποθέματα τόσο των προμηθειών όσο και των ετοίμων προϊόντων κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με αναφορές, οι μειώσεις στα τρέχοντα αποθέματα οφείλονταν σε πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν απευθείας από τα αποθέματα, στη χρήση των αποθηκευμένων εισροών για τη διευκόλυνση των απαιτήσεων των νέων παραγγελιών και στις δυσκολίες αναπλήρωσης των αποθεμάτων.